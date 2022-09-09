Ермак о визовом режиме ЕС с Россией: Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь совка

Ермак – россиянам: Уже скоро там [в совке] окажется вся ваша страна Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Размер визового сбора вырастет с €35 до €80, отметил он.

"Конечно, это пока не полный визовый бан, который необходим в дальнейшем. Но тоже хорошо. Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь совка, в которую вы так хотели попасть. Уже скоро там окажется вся ваша страна", – добавил глава ОП.