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Ермак о визовом режиме ЕС с Россией: Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь совка

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Ермак россиянам: Уже скоро там [в совке] окажется вся ваша страна
Ермак – россиянам: Уже скоро там [в совке] окажется вся ваша страна
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 сентября в Telegram заявил, что полное прекращение соглашения об упрощенном режиме между Евросоюзом и Россией повлечет, среди прочего, увеличение сроков оформления виз россиянам и ужесточение правил выдачи многоразовых виз.

Размер визового сбора вырастет с €35 до €80, отметил он. 

"Конечно, это пока не полный визовый бан, который необходим в дальнейшем. Но тоже хорошо. Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь совка, в которую вы так хотели попасть. Уже скоро там окажется вся ваша страна", – добавил глава ОП. 

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ВенгрияГерманияФранцияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, визовый режим, визы, ограничения, Евросоюз, Андрей Ермак, ЕС
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