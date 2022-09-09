Ермак о визовом режиме ЕС с Россией: Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь совка

Размер визового сбора вырастет с €35 до €80, отметил он.
"Конечно, это пока не полный визовый бан, который необходим в дальнейшем. Но тоже хорошо. Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь совка, в которую вы так хотели попасть. Уже скоро там окажется вся ваша страна", – добавил глава ОП.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".
В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Венгрия, Германия, Франция, Кипр и Греция.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.