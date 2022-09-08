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Россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию

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Туристов из РФ не хотят пускать в Грузию
Туристов из РФ не хотят пускать в Грузию
Фото: ЕРА

Жители Российской Федерации стали массово получать отказы в разрешении на въезд на территорию Грузии. Об этом 8 сентября сообщило российское издание "Агентство" в Telegram.

Как рассказал изданию директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад – теперь ежедневно въезд запрещают нескольким десяткам человек.

"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – говорит Куроптев.

Грузия стала одним из основных направлений миграции россиян после 24 февраля – начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Контекст:

Грузия после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась присоединиться к санкциям Запада против России. Это решение властей спровоцировало акции протеста, в которых принимали участие тысячи людей. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти исходят из национальных интересов страны. По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды, поэтому власти решили "проявлять большую осторожность", чтобы "не повторять ошибок".

7 июля сопредседатель рабочей группы украинских и международных экспертов, которая анализирует реальное влияние примененных против России санкционных ограничений, Майкл Макфол сообщил, что группа готовит санкции против граждан Грузии и Беларуси.

9 июля стало известно, что министерство финансов США внесло Грузию в список стран, которые могут быть причастны к нарушению санкций против России и Беларуси.

18 июля в Грузии предложили ввести визовый режим для россиян.

1 августа Грузия перестала пускать в свою страну граждан, у которых в паспорте указано "Крым, Россия".

Теги: Россия, Грузия, миграция, граница, агрессия, запрет, вторжение, Европа, визы, документы, безопасность, ограничения, россияне
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