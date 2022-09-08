Россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию

Туристов из РФ не хотят пускать в Грузию Фото: ЕРА

Как рассказал изданию директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад – теперь ежедневно въезд запрещают нескольким десяткам человек.

"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – говорит Куроптев.

Грузия стала одним из основных направлений миграции россиян после 24 февраля – начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.