Совет ЕС полностью приостановил действие упрощенного визового режима с РФ

Таким образом на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса.

"Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз", – сообщили в пресс-службе.

Решение сегодня опубликуют в официальном журнале ЕС. Оно вступает в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.

"Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу", – заявил министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу 1 июня 2007 года. Его целью было облегчение выдачи краткосрочных виз (не более 90 дней из каждых 180 дней) на основе взаимности.

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