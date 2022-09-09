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Совет ЕС полностью приостановил действие упрощенного визового режима с РФ

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Решение Совета ЕС начнет действовать 12 сентября
Решение Совета ЕС начнет действовать 12 сентября
Фото: EPA

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Таким образом на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса.

"Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз", – сообщили в пресс-службе.

Решение сегодня опубликуют в официальном журнале ЕС. Оно вступает в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.

"Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу", – заявил министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу 1 июня 2007 года. Его целью было облегчение выдачи краткосрочных виз (не более 90 дней из каждых 180 дней) на основе взаимности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Совет ЕС, визы, война России против Украины, Евросоюз, въезд в ЕС
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