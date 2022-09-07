Венгрия передумала требовать исключения из санкционного списка Евросоюза Усманова, Авена и Рашникова – журналист

Санкции в отношении Усманова и еще около 1 тыс. россиян продлятся до марта 2023 года Фото: ЕРА

Ранее, ссылаясь на дипломатические источники, Radio Free Europe сообщило, что Будапешт угрожает заблокировать продление некоторых ограничений ЕС против РФ, если трое бизнесменов – Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников – не будут исключены из списка.

"Похоже, у нас венгерский разворот! Венгрия только что сообщила послам ЕС, что она согласится продлить санкции на шесть месяцев", – сообщил Йозвяк.

По его данным, Венгрия согласилась продлить ограничения почти для 1 тыс. россиян, но намерена вернуться к этому вопросу весной.

"Они поднимут этот вопрос в рабочих группах, когда в марте будет следующее продление", – говорится в сообщении журналиста.