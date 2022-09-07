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Венгрия передумала требовать исключения из санкционного списка Евросоюза Усманова, Авена и Рашникова – журналист

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Санкции в отношении Усманова и еще около 1 тыс. россиян продлятся до марта 2023 года
Санкции в отношении Усманова и еще около 1 тыс. россиян продлятся до марта 2023 года
Фото: ЕРА

Венгрия согласится продлить в полном объеме восьмой пакет санкций Евросоюза, хотя раньше требовала сократить список россиян, которым заморозили визы и активы. Об этом редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил 7 сентября в Twitter.

Ранее, ссылаясь на дипломатические источники, Radio Free Europe сообщило, что Будапешт угрожает заблокировать продление некоторых ограничений ЕС против РФ, если трое бизнесменов – Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников – не будут исключены из списка.

"Похоже, у нас венгерский разворот! Венгрия только что сообщила послам ЕС, что она согласится продлить санкции на шесть месяцев", – сообщил Йозвяк.

По его данным, Венгрия согласилась продлить ограничения почти для 1 тыс. россиян, но намерена вернуться к этому вопросу весной.

"Они поднимут этот вопрос в рабочих группах, когда в марте будет следующее продление", – говорится в сообщении журналиста.

Контекст:

Вопрос продления санкций будет обсуждаться 7 сентября, крайний срок – 15 сентября, сообщает Radio Liberty. Список на данный момент состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций.

Усманов и Авен были добавлены в санкционный список в феврале, Рашников – в марте. Санкции против Усманова привели к конфискации 156-метровой яхты стоимостью $600 млн, связанной с олигархом. Усманов, Авен и еще несколько российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.

Рашников был добавлен в список в марте, и Брюссель назвал его "ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт осудил российскую агрессию и присоединился к европейским санкциям, однако блокирует некоторые санкционные инициативы и военную поддержку Украины. Так, Венгрия долгое время не разрешала поставки оружия Украине через свою территорию, также страна блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России и в итоге добилась смягчения условий нефтяного эмбарго, а также исключения из санкционного списка главы РПЦ патриарха Кирилла.

Теги: санкции, Венгрия, Алишер Усманов, визы, война России против Украины, активы, Евросоюз, Радио Свобода, Рикард Йозвяк, Петр Авен
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