Венгрия передумала требовать исключения из санкционного списка Евросоюза Усманова, Авена и Рашникова – журналист

Ранее, ссылаясь на дипломатические источники, Radio Free Europe сообщило, что Будапешт угрожает заблокировать продление некоторых ограничений ЕС против РФ, если трое бизнесменов – Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников – не будут исключены из списка.
"Похоже, у нас венгерский разворот! Венгрия только что сообщила послам ЕС, что она согласится продлить санкции на шесть месяцев", – сообщил Йозвяк.
По его данным, Венгрия согласилась продлить ограничения почти для 1 тыс. россиян, но намерена вернуться к этому вопросу весной.
"Они поднимут этот вопрос в рабочих группах, когда в марте будет следующее продление", – говорится в сообщении журналиста.
seems like we have a Hungarian U-turn! * just informed EU ambs that they will agree to extend the sanctions by 6 months but will bring the issue up in working groups and when the next renewal comes in March. #Russia #Ukraine https://t.co/mWCmr11IU3— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 7, 2022
Вопрос продления санкций будет обсуждаться 7 сентября, крайний срок – 15 сентября, сообщает Radio Liberty. Список на данный момент состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций.
Усманов и Авен были добавлены в санкционный список в феврале, Рашников – в марте. Санкции против Усманова привели к конфискации 156-метровой яхты стоимостью $600 млн, связанной с олигархом. Усманов, Авен и еще несколько российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.
Рашников был добавлен в список в марте, и Брюссель назвал его "ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК).
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт осудил российскую агрессию и присоединился к европейским санкциям, однако блокирует некоторые санкционные инициативы и военную поддержку Украины. Так, Венгрия долгое время не разрешала поставки оружия Украине через свою территорию, также страна блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России и в итоге добилась смягчения условий нефтяного эмбарго, а также исключения из санкционного списка главы РПЦ патриарха Кирилла.