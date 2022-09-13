"Были допущены ошибки". Кадыров обратится к Путину и Шойгу по поводу неудач на войне в Украине

"Я не стратег такого уровня, как министерство обороны, но и были допущены ошибки. [...] И если сегодня-завтра не будет сделано изменений в стратегии проведения специальной операции, то я буду вынужден выходить на руководство минобороны и руководство страны, чтобы разъяснить им реальную ситуацию. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, прям офигенная", — заявил Кадыров.
Глава Чечни сказал, что "было обидно" из-за отсутствия информации от официальных лиц о ситуации с отводом войск.
"Если бы Россия захотела, то ни шагу не сделали бы назад. Для чего это [отступление] было сделано? Надо было объяснить. Люди не были подготовлены", — сказал Кадыров.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.
В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.