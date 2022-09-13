"Были допущены ошибки". Кадыров обратится к Путину и Шойгу по поводу неудач на войне в Украине

"Я не стратег такого уровня, как министерство обороны, но и были допущены ошибки. [...] И если сегодня-завтра не будет сделано изменений в стратегии проведения специальной операции, то я буду вынужден выходить на руководство минобороны и руководство страны, чтобы разъяснить им реальную ситуацию. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, прям офигенная", — заявил Кадыров.

Глава Чечни сказал, что "было обидно" из-за отсутствия информации от официальных лиц о ситуации с отводом войск.

"Если бы Россия захотела, то ни шагу не сделали бы назад. Для чего это [отступление] было сделано? Надо было объяснить. Люди не были подготовлены", — сказал Кадыров.