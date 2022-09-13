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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть российских военных сбежали в РФ из Харьковской области – Пентагон

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В Пентагоне рассказали о продвижении ВСУ в Харьковской области
В Пентагоне рассказали о продвижении ВСУ в Харьковской области
Фото: wikipedia.org

Часть российских военных, которые находились на территории Харьковской области, отошли на территорию России. Об этом сообщил на брифинге 12 сентября старший военный чиновник Пентагона, пишет пресс-служба минобороны США.

"На местности в окрестностях Харькова, по нашим оценкам, российские силы в значительной степени уступили свои завоевания украинцам и отступили. На севере и востоке многие из этих сил перебрались через границу в Россию. Мы также считаем, что украинские силы, скорее всего, взяли под контроль Купянск и Изюм в дополнение к небольшим селам", – сказал он.

Представитель Пентагона отметил, что украинцы добиваются прогресса, сражаясь за освобождение и возвращение территории на юге и востоке.

Также он рассказал о брошенном россиянами вооружении. По его словам, эти сообщения "могут свидетельствовать о дезорганизованном командовании и контроле России".

"По нашей оценке, российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, и Бахмут продолжает оставаться в центре внимания, где российские силы пытаются закрепиться. Мы по-прежнему наблюдаем интенсивное применение артиллерии и авиаударов", – добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

11 сентября расследовательская группа Conflict Intelligence Team дала предварительную оценку техническим потерям РФ в ходе украинского контрнаступления – это сотни единиц техники, в том числе 40 танков, 35 бронетранспортеров и 50 боевых машин пехоты. В CIT уточнили, что данные не окончательные.

Всего ВСУ, по данным Генштаба на 12 сентября, уничтожили уже около 52 950 российских оккупантов, 2168 российских танков, 4640 боевых бронированных машин, 1269 артиллерийских систем, 311 РСЗО, 243 самолета, 213 вертолетов, 15 кораблей и катеров и другую технику.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, Харьковская область, война России против Украины
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