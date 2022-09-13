Часть российских военных сбежали в РФ из Харьковской области – Пентагон

В Пентагоне рассказали о продвижении ВСУ в Харьковской области Фото: wikipedia.org

"На местности в окрестностях Харькова, по нашим оценкам, российские силы в значительной степени уступили свои завоевания украинцам и отступили. На севере и востоке многие из этих сил перебрались через границу в Россию. Мы также считаем, что украинские силы, скорее всего, взяли под контроль Купянск и Изюм в дополнение к небольшим селам", – сказал он.

Представитель Пентагона отметил, что украинцы добиваются прогресса, сражаясь за освобождение и возвращение территории на юге и востоке.

Также он рассказал о брошенном россиянами вооружении. По его словам, эти сообщения "могут свидетельствовать о дезорганизованном командовании и контроле России".

"По нашей оценке, российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, и Бахмут продолжает оставаться в центре внимания, где российские силы пытаются закрепиться. Мы по-прежнему наблюдаем интенсивное применение артиллерии и авиаударов", – добавил чиновник.

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