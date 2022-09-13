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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не может укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом – Институт изучения войны

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Российские захватчики обеспокоены, что Вооруженные Силы Украины будут форсировать Северский Донец
Российские захватчики обеспокоены, что Вооруженные Силы Украины будут форсировать Северский Донец
Фото: EPA

Российские силы не в состоянии укрепить новую линию фронта после завоевания Украиной восточной части Харьковской области. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что сейчас продолжаются активные бои за Лиман. Однако российские захватчики обеспокоены, что Вооруженные силы Украины будут форсировать Северский Донец.

"Войска РФ, предположительно, сосредоточены у линии Лиман – Ямполь, так как считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления", – пишут в ISW.

По мнению аналитиков, оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.

"Это свидетельствует о том, что российское командование не предоставляет первоочередной важности для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", – добавили в Институте изучения войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.

В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Лиман, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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