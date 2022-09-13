Россия не может укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом – Институт изучения войны

Эксперты отмечают, что сейчас продолжаются активные бои за Лиман. Однако российские захватчики обеспокоены, что Вооруженные силы Украины будут форсировать Северский Донец.
"Войска РФ, предположительно, сосредоточены у линии Лиман – Ямполь, так как считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления", – пишут в ISW.
По мнению аналитиков, оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.
"Это свидетельствует о том, что российское командование не предоставляет первоочередной важности для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", – добавили в Институте изучения войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.
В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.