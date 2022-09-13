Кулеба о запрете выдачи виз россиянам: Аргумент, что в войне виноват только Путин, остался в прошлом. Теперь будем работать над закручиванием гаек

"Даже последняя политическая договоренность, которую достигли в Праге, – это была такая феерическая дискуссия, она в принципе полностью опровергает аргумент о том, что это война [президента РФ Владимира] Путина, а не российского народа. Потому что в тот момент, когда Германия предложила отменить действие соглашения об упрощенном оформлении виз, по сути, это и есть признание, что граждане России должны ощутить последствия того, что делает их президент, и того, что они поддерживают действия своего президента", – подчеркнул Кулеба.
По его мнению, в будущем удастся полностью перекрыть поток туристов из РФ в страны Евросоюза.
"Поэтому я думаю, что этот важный психологический перелом состоялся, и аргумент о том, что это только Путин виноват, оставили в прошлом, это большое достижение. Теперь мы просто будем работать над закручиванием этих гаек, и этот поток, река российских туристов, будет сужаться – останется ручеек, а там потом и перекроем эту историю", – отметил министр.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией, которое действовало с 2007 года.
13 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.