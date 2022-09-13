Кулеба о запрете выдачи виз россиянам: Аргумент, что в войне виноват только Путин, остался в прошлом. Теперь будем работать над закручиванием гаек

"Даже последняя политическая договоренность, которую достигли в Праге, – это была такая феерическая дискуссия, она в принципе полностью опровергает аргумент о том, что это война [президента РФ Владимира] Путина, а не российского народа. Потому что в тот момент, когда Германия предложила отменить действие соглашения об упрощенном оформлении виз, по сути, это и есть признание, что граждане России должны ощутить последствия того, что делает их президент, и того, что они поддерживают действия своего президента", – подчеркнул Кулеба.

По его мнению, в будущем удастся полностью перекрыть поток туристов из РФ в страны Евросоюза.

"Поэтому я думаю, что этот важный психологический перелом состоялся, и аргумент о том, что это только Путин виноват, оставили в прошлом, это большое достижение. Теперь мы просто будем работать над закручиванием этих гаек, и этот поток, река российских туристов, будет сужаться – останется ручеек, а там потом и перекроем эту историю", – отметил министр.