Жители нескольких городов Ростовской области сообщили о мощном взрыве

Звук взрыва слышали как жители города Новошахтинск на севере, так и города Ейск на юге. Расстояние между этими городами почти 200 километров, сообщает издание.

Жители жаловались, что в некоторых местах задрожали заборы. В Ростове-на-Дону включились сигнализации в автомобилях. Очевидцы сообщают, что в районе Азова под Пешково были видны три-четыре облака черного дыма.

Издание Baza сообщило в Telegram, что в Таганроге сработала система ПВО.

В пресс-службе главного управления МЧС в Ростовской области 161.ru заявили, что у них нет информации о взрывах или других чрезвычайных ситуациях. Представители властей региона ситуацию не комментировали.