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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посоветовал Трампу смотреть на Путина без "розовых очков"

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Зеленский считает, что у Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин
Зеленский считает, что у Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бывший президент США Дональд Трамп должен смотреть на личность президента России Владимира Путина реалистично, без "розовых очков". Об этом Зеленский сказал ведущему CNN Фариду Закарии в интервью, которое вышло 12 сентября.

По мнению Зеленского, Трамп не должен рассматривать полномасштабное вторжение РФ как угрозу исключительно для Украины.

"Мне кажется, что он [Трамп] должен на все это посмотреть под углом зрения угрозы не только Украине. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без "розовых очков". Я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики – показать, что он готов найти взаимопонимание с президентом России", – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил удивление по поводу того, что даже после вторжения РФ в Украину Трамп называл решения Путина "гениальными".

"Я думаю, что у него было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин. Мне кажется, он занимал столь высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все силы, и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент России, к чему он стремится и как он туда идет", – сказал Зеленский.

30 июля Трамп заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Контекст:

В мае Дональд Трамп говорил, что законодателям США нужно отдать приоритет финансированию школьной безопасности, а не отправке военной помощи Украине.

30 июля Трамп заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, CNN, Дональд Трамп, политика, Владимир Зеленский, президент, интервью
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