Зеленский посоветовал Трампу смотреть на Путина без "розовых очков"

Зеленский считает, что у Трампа было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин Фото: ЕРА

По мнению Зеленского, Трамп не должен рассматривать полномасштабное вторжение РФ как угрозу исключительно для Украины.

"Мне кажется, что он [Трамп] должен на все это посмотреть под углом зрения угрозы не только Украине. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без "розовых очков". Я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики – показать, что он готов найти взаимопонимание с президентом России", – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил удивление по поводу того, что даже после вторжения РФ в Украину Трамп называл решения Путина "гениальными".

"Я думаю, что у него было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин. Мне кажется, он занимал столь высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все силы, и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент России, к чему он стремится и как он туда идет", – сказал Зеленский.

30 июля Трамп заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.