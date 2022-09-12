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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки – ГУР

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По данным украинской разведки, Кремль решил вербовать новых захватчиков на севере, так как они "будут эффективнее в зимний период"
По данным украинской разведки, Кремль решил вербовать новых захватчиков на севере, так как они "будут эффективнее в зимний период"
Фото: EPA

Кремль вербует солдат на войну в Украине среди жителей Дальнего Востока и Камчатки. Об этом 12 сентября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки. По замыслу – они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта", – заявили в украинской разведке.

По информации ГУР, кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.

"Как говорят сами "новобранцы": "Нам за всю жизнь столько не заработать", – процитировали в сообщении.

В то же время, отметили в ГУР, этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении боевых действий в Украине.

Кроме того, сообщили в разведке, в РФ объявили сбор средств на покупку зимней формы для оккупантов, которые сейчас в Украине. Таким образом, Кремль признал, что бюджетных средств на эти нужды у него недостаточно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ. 

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, мобилизация, армия РФ, Дальний Восток, Камчатка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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