Очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки – ГУР

По данным украинской разведки, Кремль решил вербовать новых захватчиков на севере, так как они "будут эффективнее в зимний период" Фото: EPA

"Стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки. По замыслу – они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта", – заявили в украинской разведке.

По информации ГУР, кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.

"Как говорят сами "новобранцы": "Нам за всю жизнь столько не заработать", – процитировали в сообщении.

В то же время, отметили в ГУР, этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении боевых действий в Украине.

Кроме того, сообщили в разведке, в РФ объявили сбор средств на покупку зимней формы для оккупантов, которые сейчас в Украине. Таким образом, Кремль признал, что бюджетных средств на эти нужды у него недостаточно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)