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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Москвичи и питерцы не настолько идиоты, чтобы за 200 тыс. руб. отправляться в Украину и превращаться в пепел

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Фейгин: Если отправлять среду совсем нелояльную и из нее пытаться формировать эти самые соединения, еще бог знает, как все повернется. И так-то все не очень хорошо
Фейгин: Если отправлять среду совсем нелояльную и из нее пытаться формировать эти самые соединения, еще бог знает, как все повернется. И так-то все не очень хорошо
Фото: Марк Фейгин / Facebook

За три месяца Россия собрала для участия в войне против Украины дополнительные силы численностью от 10 до 15 тыс., но для того, чтобы воевать годами, нужно гораздо большее количество резервов, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский юрист и блогер Марк Фейгин.

Он отметил, что в эти резервы собирали "кого ни попадя", но пока в их числе не видно жителей Москвы или Санкт-Петербурга. 

"Это не значит, что Москва и Питер не задействованы в попытках комплектации каких-то соединений и что они не обязаны привлекать кого смогут в эти так называемые батальоны, а в конечном итоге направлять их для формирования в Мулино и в другие пункты. Просто-напросто, во-первых, москвичи и питерцы как таковые не настолько идиоты, чтобы за 200 тыс. [руб.] отправляться [в Украину] и превращаться в пепел. Это очевидно, это на поверхности лежит объяснение", – сказал Фейгин. 

Он не исключает, что могут действовать ограничения относительно личностей военных при наборе в армию. 

"То есть формировать армию, давать оружие людям, которые сидят в фудкортах, хипстерам, которые еще бог знает как себя поведут, даже если их насильно попытаются привлекать в виде контрактного... Тут тоже, наверное, не так чтобы большой энтузиазм есть у Кремля. И, наверное, какие-то установки даются с учетом личностей и лиц привлекаемых. Потому что если отправлять среду совсем нелояльную и из нее пытаться формировать эти самые соединения, еще бог знает, как все повернется. И так-то все не очень хорошо, не очень удачно. А если еще оружие получат в руки люди, которые являются ненавистниками этого режима и [президента РФ Владимира] Путина..." – добавил Фейгин. 

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт. Официальной мобилизации в РФ избегают, так как она по российским законам возможна только в случае войны, объяснял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что власти РФ отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

В украинской разведке 26 июля сообщали, что в РФ разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону", однако не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счет местного населения – в частности, в Москве формировали так называемый собянинский полк. В его состав, по информации ГУР, вербовали в основном жителей других регионов РФ, а также граждан Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Москва, Санкт-Петербург, военные, мобилизация, Марк Фейгин, война России против Украины
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