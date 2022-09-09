Фейгин: Москвичи и питерцы не настолько идиоты, чтобы за 200 тыс. руб. отправляться в Украину и превращаться в пепел

Фейгин: Если отправлять среду совсем нелояльную и из нее пытаться формировать эти самые соединения, еще бог знает, как все повернется. И так-то все не очень хорошо Фото: Марк Фейгин / Facebook

Он отметил, что в эти резервы собирали "кого ни попадя", но пока в их числе не видно жителей Москвы или Санкт-Петербурга.

"Это не значит, что Москва и Питер не задействованы в попытках комплектации каких-то соединений и что они не обязаны привлекать кого смогут в эти так называемые батальоны, а в конечном итоге направлять их для формирования в Мулино и в другие пункты. Просто-напросто, во-первых, москвичи и питерцы как таковые не настолько идиоты, чтобы за 200 тыс. [руб.] отправляться [в Украину] и превращаться в пепел. Это очевидно, это на поверхности лежит объяснение", – сказал Фейгин.

Он не исключает, что могут действовать ограничения относительно личностей военных при наборе в армию.

"То есть формировать армию, давать оружие людям, которые сидят в фудкортах, хипстерам, которые еще бог знает как себя поведут, даже если их насильно попытаются привлекать в виде контрактного... Тут тоже, наверное, не так чтобы большой энтузиазм есть у Кремля. И, наверное, какие-то установки даются с учетом личностей и лиц привлекаемых. Потому что если отправлять среду совсем нелояльную и из нее пытаться формировать эти самые соединения, еще бог знает, как все повернется. И так-то все не очень хорошо, не очень удачно. А если еще оружие получат в руки люди, которые являются ненавистниками этого режима и [президента РФ Владимира] Путина..." – добавил Фейгин.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО