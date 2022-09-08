Фейгин: Риторика Западной Европы – шольцев, макронов – стала достаточно эскалирующей. Месяц-другой мы не видим попыток "спасти лицо Путину" или "плана Драги"

"Сейчас уже невозможно отмотать. Потому что ты не можешь поставлять вооружение, а потом сказать: "А что-то мы передумали. Давайте мы не будем вам поставлять вооружение". А куда ты откатишь? У тебя какая есть возможность ухода? В какую сторону? В договоренность с Москвой – о чем? Если Москва ведет себя так, как она ведет. [...] Поэтому я думаю, что Западу уже отказывать некуда", — сказал Фейгин.

Он обратил внимание на изменение риторики представителей США и стран Запада в отношении российско-украинских отношений. Фейгин отметил, что риторика эта стала "эскалирующей", а не "примирительной", как было в начале полномасштабного вторжения РФ.

"И заметьте: риторика Западной Европы, которая традиционно была осторожнее – шольцев, макронов, – она же тоже стала достаточно эскалирующей. [...] Это риторика войны, а никак не попытки спасти лицо Путину, план [премьер-министра Италии Марио] Драги, еще что-нибудь. Мы этого уже месяц-другой-третий не видим и не слышим", — сказал Фейгин.

Он отметил, что США и страны Европы "поставили всю репутацию" на победу Украины в войне с Россией и теперь "проиграть уже нельзя".

"Проиграть уже нельзя. Потому что цена такого поражения будет еще выше. "Ну что же мы столько потратили, столько поддерживали, столько ввалили вооружений, поставили всю репутацию на эту войну – и что же, проиграть ее теперь?" Это же неизмеримо большая цена будет заплачена, и это нельзя будет отыграть ничем", — заявил Фейгин.

И хотя, по его мнению, Запад сейчас "рефлексирует", "нужно стимулировать администрацию [президента США Джо] Байдена" активнее давать Украине оружие, необходимое для победы.

"Вот с этим проблема остается. Во всем остальном я проблем уже почти не вижу", — сказал Фейгин.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью

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