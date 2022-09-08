Фейгин: Выпрыгивание или вываливание из окон и убийства топ-чиновников "Газпрома" и "Лукойла" могут свидетельствовать о каком-то переделе

По его словам, выяснение отношений происходит не на высшем уровне власти, а "на одну-две ступеньки ниже".
"Это передел не на самом верху. На самом верху они по-другому вопросы решают. А это идет на ступеньку-две ниже уровнем. Потому что кто будет выгодоприобретателем от всей этой ситуации – вопрос открытый. И если кто-то сильно мешает, то проще его зарезать вместе с семьей и маленькими детьми. Потому что цена вопроса – это миллиарды и миллиарды долларов. Тем более конъюнктура явно способствует", – сказал он.
Фейгин считает, что в серии смертей российских бизнесменов нет политики, но объем финансовых потоков, за которые идет борьба, – колоссальный.
"Счет идет на миллиарды. Это не то, что делят ерунду какую-то. Я думаю, что просто в период войны это проще порешать – в период такого кризиса, обострения. Когда не до них и высшая власть занята войной, фронтом", – отметил он
По мнению блогера, жестокость, с которой идет расправа, показывает готовность российских властей к самим жестоким методам, и неудачный для РФ ход войны только усугубит эту тенденцию.
"Они все время говорили: мы-то там, внутри своего властного уровня, стремимся к цивилизованности. А оказывается, все это ерунда, все это чушь. А представим себе, что действительно они [ВСУ] Херсон возьмут и мост разбомбят. Что там начнется? Я уж не говорю про то, что, там, какой-то революционный процесс пойдет или вооруженная оппозиция появится. Но даже эти люди – какими они будут? Как они будут решать вопросы для того, чтобы избежать какой-то участи самой печальной?" – задается вопросом эксперт.
С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.
21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера в крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.
В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.
В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл — Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.
1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.