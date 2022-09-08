ГОРДОН
 
 
МИР

Фейгин: Выпрыгивание или вываливание из окон и убийства топ-чиновников "Газпрома" и "Лукойла" могут свидетельствовать о каком-то переделе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фейгин считает, что в серии смертей российских бизнесменов нет политики, но речь идет о разделе огромных финансовых потоков
Фейгин считает, что в серии смертей российских бизнесменов нет политики, но речь идет о разделе огромных финансовых потоков
Фото: Марк Фейгин / Facebook

Череда смертей бывших и действующих руководителей государственных компаний в России говорит о криминальном переделе финансовых потоков, и война для этого – хорошая конъюнктура. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский юрист и блогер Марк Фейгин.

По его словам, выяснение отношений происходит не на высшем уровне власти, а "на одну-две ступеньки ниже".

"Это передел не на самом верху. На самом верху они по-другому вопросы решают. А это идет на ступеньку-две ниже уровнем. Потому что кто будет выгодоприобретателем от всей этой ситуации – вопрос открытый. И если кто-то сильно мешает, то проще его зарезать вместе с семьей и маленькими детьми. Потому что цена вопроса – это миллиарды и миллиарды долларов. Тем более конъюнктура явно способствует", – сказал он.

Фейгин считает, что в серии смертей российских бизнесменов нет политики, но объем финансовых потоков, за которые идет борьба, – колоссальный.

"Счет идет на миллиарды. Это не то, что делят ерунду какую-то. Я думаю, что просто в период войны это проще порешать – в период такого кризиса, обострения. Когда не до них и высшая власть занята войной, фронтом", – отметил он

По мнению блогера, жестокость, с которой идет расправа, показывает готовность российских властей к самим жестоким методам, и неудачный для РФ ход войны только усугубит эту тенденцию.

"Они все время говорили: мы-то там, внутри своего властного уровня, стремимся к цивилизованности. А оказывается, все это ерунда, все это чушь. А представим себе, что действительно они [ВСУ] Херсон возьмут и мост разбомбят. Что там начнется? Я уж не говорю про то, что, там, какой-то революционный процесс пойдет или вооруженная оппозиция появится. Но даже эти люди – какими они будут? Как они будут решать вопросы для того, чтобы избежать какой-то участи самой печальной?" – задается вопросом эксперт.

Контекст:

С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест". 

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой. 

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера в крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.

В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл — Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

Теги: Россия, Марк Фейгин, война России против Украины, интервью, криминал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина Украина
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (138972)
2
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (135866)
3
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (129467)
4
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (117116)
5
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (114345)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (101651)
7
"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным (78150)
8
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (62416)
 
 
 
 