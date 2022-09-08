Фейгин: Грезит ли Путин о резиновой жопе? Не исключаю. Он думает, что у него есть чувство юмора. Его нет

Об этом блогер заявил, размышляя о сказанной перед школьниками шутке Путина про "резиновую попу", отвечая на вопрос Гордона, о том не является ли эта фраза подсознательной оговоркой "по Фрейду", раскрывающей сексуальное влечение, и не грезит ли Путин "о резиновой жопе".

"Я этого не исключаю. Но я думаю, он просто... Ну как вам сказать? Он же вообще очень тяжеловесный. Он думает, что у него есть чувство юмора. У него его нет", – заявил юрист.



Фейгин считает, что Путин всю жизнь "подделывался под кого-то", и "в этом его беда".

"И поэтому он, разговаривая на языке школьников... Наверное, это его уровень, на котором он застрял. И, в принципе, так же современные школьники не разговаривают. Если бы человек разговаривал на таком языке, он бы вызвал пренебрежение, уничижение", – говорит он.

По мнению блогера, "над этим невозможно смеяться", так как то, что произносит Путин, пытаясь шутить, не звучит оригинально.

"Это лексика совершенно отсталого, гермафродитированного школьника, недоразвитого. И, честно говоря, он и раньше таким был. Но это скрадывалось его каким-то, там... Ну, в общем, не старостью, а некой активностью, энергией, которую он еще демонстрировал. Мог в качестве компенсации пролететь со стерхами, как он летал", – заключил Фейгин.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube