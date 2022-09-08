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Фейгин: Грезит ли Путин о резиновой жопе? Не исключаю. Он думает, что у него есть чувство юмора. Его нет

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У Путина нет чувства юмора, считает Фейгин
У Путина нет чувства юмора, считает Фейгин
Фото: kremlin.ru

У президента России Владимира Путина нет чувства юмора, хотя сам он думает, что оно есть. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский юрист и блогер Марк Фейгин.

Об этом блогер заявил, размышляя о сказанной перед школьниками шутке Путина про "резиновую попу", отвечая на вопрос Гордона, о том не является ли эта фраза подсознательной оговоркой "по Фрейду", раскрывающей сексуальное влечение, и не  грезит ли Путин "о резиновой жопе".

"Я этого не исключаю. Но я думаю, он просто... Ну как вам сказать? Он же вообще очень тяжеловесный. Он думает, что у него есть чувство юмора. У него его нет", – заявил юрист.

Фейгин считает, что Путин всю жизнь "подделывался под кого-то", и "в этом его беда".

"И поэтому он, разговаривая на языке школьников... Наверное, это его уровень, на котором он застрял. И, в принципе, так же современные школьники не разговаривают. Если бы человек разговаривал на таком языке, он бы вызвал пренебрежение, уничижение", – говорит он.

По мнению блогера, "над этим невозможно смеяться", так как то, что произносит Путин, пытаясь шутить, не звучит оригинально.

"Это лексика совершенно отсталого, гермафродитированного школьника, недоразвитого. И, честно говоря, он и раньше таким был. Но это скрадывалось его каким-то, там... Ну, в общем, не старостью, а некой активностью, энергией, которую он еще демонстрировал. Мог в качестве компенсации пролететь со стерхами, как он летал", – заключил Фейгин.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube



Контекст:

Путин 1 сентября провел в Калининграде для местных школьников открытый урок под названием "Разговор о важном", на который были приглашены ученики – победители школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Выступая перед детьми, президент России заговорил о трудолюбии.

"Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа (хихикнул Путин. – "ГОРДОН"). Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат", – поделился со школьниками президент РФ.

Фраза Путина о "резиновой попе" стала мемом в соцсетях.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, юмор, Марк Фейгин, школьники, президент, блогеры, интервью, блогер
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