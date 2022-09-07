"Мерзни-мерзни волчий хвост". Путин ответил на ограничение цены газа, которое планирует ЕС

По его словам, импорт топлива регулируется заключенными контрактами, а "ничего навязанного" РФ делать не будет.

"Тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, оно не приведет. Есть контрактные обязательства. Или будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам? Мы их просто выполнять не будем. Нам останется только приговаривать, как в сказке: "Мерзни-мерзни, волчий хвост", – сказал он.

О том, что Европейская комиссия планирует ввести граничную цену на газ из РФ, 7 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предложим граничную цену на российский газ... Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине", – сказала она.

Издание Politico, ссылаясь на проект соответствующего документа, сообщало, что ЕК предлагает ограничить стоимость почти до пятой части нынешней цены – €50 за МВт-час (около $520 за 1 тыс. м³). В течение 7 сентября, по данным биржи ICE Futures, газ торгуется в пределах €222–247 за МВт-час.

По данным Financial Times, Еврокомиссия планирует разделить ЕС на красную и зеленую зону: в красной цены будут ограничены, в зеленой – будут оставаться на высоком уровне, чтобы облегчить потоки в страны первой категории. При этом переговоры с "Газпромом", считают в Брюсселе, сопряжены с определенными рисками: россияне могут задействовать положение о "форс-мажорных обстоятельствах", что приведет к "возможной эскалации геополитической напряженности".

Министры энергетики стран ЕС обсудят предложения ЕК на экстренном заседании 9 сентября, сообщает Reuters.