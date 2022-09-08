Фейгин: Весь цивилизованный мир охотится за говном Путина. Как бы грубо это ни звучало

"Запад – он уже как-то потихоньку его (Путина. – "ГОРДОН") оценивает именно с этой точки зрения: что это какие-то процессы то ли деменции, то ли он двинулся по фазе из-за этих всех проблем, которые его сопровождают", – заявил Фейгин.

Гордон напомнил, что в свое время спецслужбам удалось взять на анализы кал Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, здоровье которого также интересовало Запад. В отличие от Брежнева, Путин этого сделать не дает, отметил Фейгин.

"Не дает. Он срет в ящик, в чемодан. Поэтому, конечно, проверить его состояние сложно. Потому что это сейчас главная государственная тайна: не дай бог узнают, чем он страдает. И чем он срет. Это очень показательная штука. Потому что это один из главных анализов наряду с другими, конечно: кровь, там, и так далее. Но содержится кровь в отходах. Поэтому они это все и сохраняют. Ровно поэтому", – заявил блогер.

Отвечая на вопрос Гордона, можно ли сказать, что сегодня цивилизованный мир охотится за говном Путина, Фейгин согласился: "Получается, так".

"Как бы это не звучало грубо, как бы это ни звучало с нашей стороны не вполне интеллигентно, но факт остается фактом", – сказал он.

Путина в зарубежных поездках сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии. Об этом стало известно из совместного материала французского журналиста Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина, который 8 июня опубликовал французский журнал Paris Match.

Журналисты утверждают, что получили доказательства работы "специального" охранника Путина еще в октябре 2019 года, когда российский президент посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию.

Как поясняют расследователи, экскременты Путина в специальном чемодане забирают в Россию, чтобы никто в других странах не смог собрать образцы стула российского президента и узнать о состоянии его здоровья.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

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