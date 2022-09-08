Фейгин: Весь цивилизованный мир охотится за говном Путина. Как бы грубо это ни звучало

"Запад – он уже как-то потихоньку его (Путина. – "ГОРДОН") оценивает именно с этой точки зрения: что это какие-то процессы то ли деменции, то ли он двинулся по фазе из-за этих всех проблем, которые его сопровождают", – заявил Фейгин.
Гордон напомнил, что в свое время спецслужбам удалось взять на анализы кал Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, здоровье которого также интересовало Запад. В отличие от Брежнева, Путин этого сделать не дает, отметил Фейгин.
"Не дает. Он срет в ящик, в чемодан. Поэтому, конечно, проверить его состояние сложно. Потому что это сейчас главная государственная тайна: не дай бог узнают, чем он страдает. И чем он срет. Это очень показательная штука. Потому что это один из главных анализов наряду с другими, конечно: кровь, там, и так далее. Но содержится кровь в отходах. Поэтому они это все и сохраняют. Ровно поэтому", – заявил блогер.
Отвечая на вопрос Гордона, можно ли сказать, что сегодня цивилизованный мир охотится за говном Путина, Фейгин согласился: "Получается, так".
"Как бы это не звучало грубо, как бы это ни звучало с нашей стороны не вполне интеллигентно, но факт остается фактом", – сказал он.
Путина в зарубежных поездках сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии. Об этом стало известно из совместного материала французского журналиста Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина, который 8 июня опубликовал французский журнал Paris Match.
Журналисты утверждают, что получили доказательства работы "специального" охранника Путина еще в октябре 2019 года, когда российский президент посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию.
Как поясняют расследователи, экскременты Путина в специальном чемодане забирают в Россию, чтобы никто в других странах не смог собрать образцы стула российского президента и узнать о состоянии его здоровья.
Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.