Фейгин: Горбачев в истории останется как инициатор перестройки и гласности, а Ельцин – как прародитель Путина

"У нас всегда отношение к [бывшему Генеральному секретарю ЦК КПСС, первому президенту СССР Михаилу] Горбачеву было не как к исторической фигуре, сумевшей многое изменить в истории государства, а все-таки как к коммунистическому вождю. И поэтому первично, в силу молодости, мы относились к нему негативно из-за событий в Вильнюсе, в Тбилиси. И это никуда не ушло", – сказал Фейгин, комментируя смерть политика

По убеждению блогера, все познается в сравнении и в исторической ретроспективе.

"И тут, конечно, скажем прямо, есть с чем сравнивать. Ведь сильно мы пересматриваем отношения. Потому что к Ельцину, например, наоборот, по сравнению с Горбачевым, было лучше отношение, а сейчас вот прошли эти десятилетия – и совершенно очевидно, что Ельцин того места, на которое мог бы претендовать за 90-е годы, не займет, по той простой причине, что он оставил в наследство Путина. И это перечеркивает вообще все, что он сделал", – считает юрист.



По мнению блогера, "это гораздо важнее", нежели все заслуги Ельцина и реформы, которые он поддержал и продолжил.

"И получается, Горбачев останется с багажом его реформ, которые привели в конечном итоге – может, он не желал этого – к обрушению советской идеологии, советского государства и вообще этого колосса – СССР – и вообще восточного блока как такового. А Ельцин останется с наследством Путина. Понимаете? И вот тут ничего уже не изменишь, потому что история завершилась, эта последняя страница была перевернута", – сказал он.

Блогер подчеркнул, что ни Горбачев, ни Ельцин публично не сказали, кем является Путин: "преступником, убийцей, человеком, заслуживающим самого жесточайшего наказания за все, что он совершил за чуть меньше четверти века".

"Ни тот, ни другой об этом не сказал. Но все равно теперь уже это удел истории. И наследство их будет рассматриваться именно в большой ретроспективе. И повторяю: ничего нельзя уже с этим сделать, ничего нельзя изменить. Горбачев останется как инициатор перестройки, гласности и всего, чем это сопровождалось. А Ельцин останется как отец-прародитель своего преемника в лице Путина. И ничего с этим уже не сделать", – подытожил Фейгин.

Горбачев умер 30 августа 222 года. Похороны состоялись 3 сентября в Москве. В Кремле заявили, что на похоронах Путина не будет, сообщает Euronews. Глава Кремля попрощался с Горбачевым 1 сентября, за два дня до официальной панихиды – на персональной закрытой церемонии в прощальном зале при морге Центральной клинической больницы. Отсутствие Путина на прощании в центре Москвы в Кремле объясняли его "плотным графиком".

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube