Фейгин: Горбачев в истории останется как инициатор перестройки и гласности, а Ельцин – как прародитель Путина

"У нас всегда отношение к [бывшему Генеральному секретарю ЦК КПСС, первому президенту СССР Михаилу] Горбачеву было не как к исторической фигуре, сумевшей многое изменить в истории государства, а все-таки как к коммунистическому вождю. И поэтому первично, в силу молодости, мы относились к нему негативно из-за событий в Вильнюсе, в Тбилиси. И это никуда не ушло", – сказал Фейгин, комментируя смерть политика
По убеждению блогера, все познается в сравнении и в исторической ретроспективе.
"И тут, конечно, скажем прямо, есть с чем сравнивать. Ведь сильно мы пересматриваем отношения. Потому что к Ельцину, например, наоборот, по сравнению с Горбачевым, было лучше отношение, а сейчас вот прошли эти десятилетия – и совершенно очевидно, что Ельцин того места, на которое мог бы претендовать за 90-е годы, не займет, по той простой причине, что он оставил в наследство Путина. И это перечеркивает вообще все, что он сделал", – считает юрист.
По мнению блогера, "это гораздо важнее", нежели все заслуги Ельцина и реформы, которые он поддержал и продолжил.
"И получается, Горбачев останется с багажом его реформ, которые привели в конечном итоге – может, он не желал этого – к обрушению советской идеологии, советского государства и вообще этого колосса – СССР – и вообще восточного блока как такового. А Ельцин останется с наследством Путина. Понимаете? И вот тут ничего уже не изменишь, потому что история завершилась, эта последняя страница была перевернута", – сказал он.
Блогер подчеркнул, что ни Горбачев, ни Ельцин публично не сказали, кем является Путин: "преступником, убийцей, человеком, заслуживающим самого жесточайшего наказания за все, что он совершил за чуть меньше четверти века".
"Ни тот, ни другой об этом не сказал. Но все равно теперь уже это удел истории. И наследство их будет рассматриваться именно в большой ретроспективе. И повторяю: ничего нельзя уже с этим сделать, ничего нельзя изменить. Горбачев останется как инициатор перестройки, гласности и всего, чем это сопровождалось. А Ельцин останется как отец-прародитель своего преемника в лице Путина. И ничего с этим уже не сделать", – подытожил Фейгин.
Горбачев умер 30 августа 222 года. Похороны состоялись 3 сентября в Москве. В Кремле заявили, что на похоронах Путина не будет, сообщает Euronews. Глава Кремля попрощался с Горбачевым 1 сентября, за два дня до официальной панихиды – на персональной закрытой церемонии в прощальном зале при морге Центральной клинической больницы. Отсутствие Путина на прощании в центре Москвы в Кремле объясняли его "плотным графиком".
Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью
В 1952 году Горбачев вступил в КПСС. В 1970–1978 годах был первым секретарем Ставропольского краевого комитета КПСС, в 1985–1991 годах – генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1987 году Горбачев инициировал экономические и политические реформы в СССР, которые получили название "перестройка".
В 1990–1991 годах Горбачев занимал должность президента СССР. Он первый и единственный человек, который находился на этом посту. Горбачев сложил с себя полномочия в декабре 1991 года после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о распаде СССР.
Ельцин был первым президентом РФ (1991 – 1999, переизбран в 1996-м), умер в 2007 году.
Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в конце 90-х Путина опекал российский бизнесмен Роман Абрамович, имевший большое влияние в окружении Ельцина. По словам Невзлина, благодаря Абрамовичу преемником Ельцина был выбран именно Путин, а не занимавший до него должность премьер-министра РФ Виктор Черномырдин.
В декабре 1999 года в связи с уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента России. В марте 2000 года на президентских выборах он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в конце жизни Ельцин понял, что, выбрав Путина своим преемником, он сделал ошибку.