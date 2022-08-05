"Березовского обыграли, Виктор Степанович не прошел". Невзлин рассказал, что преемником Ельцина вместо Путина мог стать Черномырдин

Черномырдин мог стать президентом России, но Ельцин и его окружение сделали преемником Путина Фото: kremlin.ru

"Виктор Степанович Черномырдин очень нам нравился, он был хороший человек, он был интересный человек, он был умный человек, он был добрый человек, он был профессиональный чиновник. И он не применял спецслужб против бизнеса", – вспоминает Невзлин.

По словам миллиардера, Черномырдин не любил спецслужбы. Кроме того, он любил Березовского, но не любил Абрамовича. Соответственно, Березовский Черномырдина любил, Абрамович – нет, вспоминает Невзлин.

"С Березовским он даже дружил. И, в общем, со мной у него были достаточно близкие отношения. Я, наверное, один из немногих, кто ездил к нему на дальнюю дачу завтракать иногда и обсуждать вопросы бытия. Чаще всего это было обсуждение людей вокруг него", – поделился он.

Однако Абрамовича, говорит экс-вице-президент компании ЮКОС, Черномырдин не воспринимал как личность.

"Он все время к нему относился как к такому насекомому, что ли. "Ну, мелкий жулик какой-то". Тем более, что он знал его историю прекрасно. И ничего за Абрамовичем не было, что бы Виктор Степанович уважал", – отметил Невзлин.

С ближайшим окружением Ельцина, "семьей", по его словам, Черномырдин общался "уважительно".

"Он смирился с тем, что есть [глава администрации президента РФ Валентин] Юмашев, потому что есть эта Татьяна [Юмашева, советник президента РФ, жена Валентина Юмашева] – дочка Ельцина. Ельцин все время пьяный, а Татьяна и Юмашев – это как бы проводники, и с ними он разговаривал на равных, с уважением", – рассказал миллиардер.

На тот момент "главным в доме", то есть, в окружении Ельцина, был уже Абрамович, "при котором", как выразился Невзлин, был Путин.

"Вот в тот момент, когда стоял выбор и у Виктора Степановича еще был шанс, Березовский не смог его протащить через Думу. По трем причинам. Первая – потому что протащил Березовский, а его там ненавидели", – рассказал миллиардер.

Вторая причина – Черномырдина не поддержала администрация президента РФ.

"И третье, связанное со вторым: потому что, так сказать, олигархи, как мы их называем, не переговорили с руководителями фракций так, как они бы переговорили, если бы администрация была бы за", – пояснил Невзлин.

Даже с лидером ЛДПР, депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским, вспоминает он, разговор не получился, хотя тот был готов договариваться, "если дадут отмашку".

"Но, к сожалению, они были реально против. Березовского обыграли, Виктор Степанович не прошел. И началась эта чехарда смены будущих преемников", – подытожил Невзлин.

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