ГОРДОН
 
 
МИР

Умер Михаил Горбачев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Горбачеву был 91 год
Горбачеву был 91 год
Фото: EPA

Вечером 30 августа на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в Telegram российские пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости".

Они сослались на информацию, полученную в центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где находился Горбачев.

В клинике уточнили, что политик скончался "после тяжелой и продолжительной болезни". 

По данным Telegram-канала Mash, у Горбачева были проблемы с почками. Накануне он приехал в ЦКБ на гемодиализ и остался в больнице. 

В июне российский экономист Руслан Гринберг опубликовал в Facebook снимок Горбачева, сделанный в больничной палате. Вероятно, это одна из последних публичных фотографий политика.

Фото: Ruslan Grinberg / Facebook
Фото: Ruslan Grinberg / Facebook

Тогда Telegram-канала Mash сообщил, что состояние Горбачева "периодически ухудшается".

"Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи. А недавно стали возить на диализ в московскую больницу. Время от времени Горбачеву проводят очистку крови", – было сказано в сообщении.   

Эту информацию тогда подтвердил пресс-секретарь "Горбачев-Фонда" Владимир Поляков.

"Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он и сам никогда не скрывал. В целом [дела у него] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению",  сказал он телеканалу "360" 30 июня. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, СССР, Михаил Горбачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
The Hardkiss собрала во время заграничных гастролей в поддержку Украины около 600 тыс. грн
The Hardkiss собрала во время заграничных гастролей в поддержку Украины около 600 тыс. грн
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
"Сочетание всего прекрасного". Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Сочетание всего прекрасного". Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (181090)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (104460)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (67327)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (62126)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (55656)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (46040)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (33190)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (31459)
 
 
 
 