Умер Михаил Горбачев

Они сослались на информацию, полученную в центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, где находился Горбачев.

В клинике уточнили, что политик скончался "после тяжелой и продолжительной болезни".

По данным Telegram-канала Mash, у Горбачева были проблемы с почками. Накануне он приехал в ЦКБ на гемодиализ и остался в больнице.

В июне российский экономист Руслан Гринберг опубликовал в Facebook снимок Горбачева, сделанный в больничной палате. Вероятно, это одна из последних публичных фотографий политика.

Фото: Ruslan Grinberg / Facebook

Тогда Telegram-канала Mash сообщил, что состояние Горбачева "периодически ухудшается".

"Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи. А недавно стали возить на диализ в московскую больницу. Время от времени Горбачеву проводят очистку крови", – было сказано в сообщении.

Эту информацию тогда подтвердил пресс-секретарь "Горбачев-Фонда" Владимир Поляков.

"Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он и сам никогда не скрывал. В целом [дела у него] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению", – сказал он телеканалу "360" 30 июня.