Фейгин: Может ли Россия воевать годы? Нужны несопоставимо большие резервы. Они 15 тыс. человек три месяца собирали, причем собирали кого ни попадя

Фейгин отмечает наличие проблем у оккупационных войск с набором резервистов для войны в Украине Фото: Mark Feygin / Facebook

"Но тем не менее исход ее предсказуем. Москва воюет со всем миром, а выиграть у всего мира нельзя – это невозможно", – считает Фейгин.

Юрист называет такие сроки потому, что убежден: для того, чтобы воевать годы, у России должны быть несопоставимо большие резервы, чем те, которые она собрала сейчас.

"Давайте пример конкретный. Вот как формировался этот 3-й корпус в Мулино Нижегородской области? Там, где 2-я армия. То есть за три месяца они собрали, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч. Вот не берусь сказать, сколько точно. Причем собирали, кого н" попадя. То есть там люди за 60 лет легко обнаруживаемые, которые теперь контрактники и комбатанты, которых уже направили в зону боевых действий", – рассказал блогер.

"Они двигаются сейчас на восток и на юг. Видимо, их как-то будут перераспределять там. Это что, все резервы, которые три месяца собирались? Не дай бог им погибнуть – и что? Точнее, посмотрим, скорее всего. Вы новые резервы будете столько же собирать? Из кого? Из уголовников? А мы их уже видим на театре военных действий", – сказал он.

Юрист добавил, что Кремлю необходимо следить за тем, чтобы не отправлять на войну "среду совсем нелояльную" к власти, ведь "еще Бог знает, как все повернется", если оружие получат в руки люди, которые являются ненавистниками режима и президента РФ Владимира Путина.

"То есть, по существу, для того, чтобы воевать годы, нужны резервы несопоставимо большие, гораздо большие. 15 тысячами не отделаешься", – подытожил Фейгин.

В августе британская разведка сообщила, что Россия создала новое крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине – 3-й армейский корпус (3-й АК), базирующийся в Мулино Нижегородской области. Его общая численность оценивается примерно в 15 тыс. человек.

По информации Conflict Intelligence Team на 27 августа, РФ начала перебрасывать подразделения корпуса на фронт. Корпус, по данным ГУР МО Украины, недоукомплектован специалистами и имеет проблемы с подготовкой, а часть его военной техники небоеспособна.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

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