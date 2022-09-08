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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Может ли Россия воевать годы? Нужны несопоставимо большие резервы. Они 15 тыс. человек три месяца собирали, причем собирали кого ни попадя

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Фейгин отмечает наличие проблем у оккупационных войск с набором резервистов для войны в Украине
Фейгин отмечает наличие проблем у оккупационных войск с набором резервистов для войны в Украине
Фото: Mark Feygin / Facebook

Война, развязанная Россией против Украины, идет на полном ходу к поражению РФ, обозримые сроки – месяцы, или год, или чуть больше. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский юрист и блогер Марк Фейгин.

"Но тем не менее исход ее предсказуем. Москва воюет со всем миром, а выиграть у всего мира нельзя – это невозможно", – считает Фейгин.

Юрист называет такие сроки потому, что убежден: для того, чтобы воевать годы, у России должны быть несопоставимо большие резервы, чем те, которые она собрала сейчас.

"Давайте пример конкретный. Вот как формировался этот 3-й корпус в Мулино Нижегородской области? Там, где 2-я армия. То есть за три месяца они собрали, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч. Вот не берусь сказать, сколько точно. Причем собирали, кого н" попадя. То есть там люди за 60 лет легко обнаруживаемые, которые теперь контрактники и комбатанты, которых уже направили в зону боевых действий", – рассказал блогер.

"Они двигаются сейчас на восток и на юг. Видимо, их как-то будут перераспределять там. Это что, все резервы, которые три месяца собирались? Не дай бог им погибнуть – и что? Точнее, посмотрим, скорее всего. Вы новые резервы будете столько же собирать? Из кого? Из уголовников? А мы их уже видим на театре военных действий", – сказал он.

Юрист добавил, что Кремлю необходимо следить за тем, чтобы не отправлять на войну "среду совсем нелояльную" к власти, ведь "еще Бог знает, как все повернется", если оружие получат в руки люди, которые являются ненавистниками режима и президента РФ Владимира Путина.

"То есть, по существу, для того, чтобы воевать годы, нужны резервы несопоставимо большие, гораздо большие. 15 тысячами не отделаешься", – подытожил Фейгин.

В августе британская разведка сообщила, что Россия создала новое крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине – 3-й армейский корпус (3-й АК), базирующийся в Мулино Нижегородской области. Его общая численность оценивается примерно в 15 тыс. человек.

По информации Conflict Intelligence Team на 27 августа, РФ начала перебрасывать подразделения корпуса на фронт.  Корпус, по данным ГУР МО Украины, недоукомплектован специалистами и имеет проблемы с подготовкой, а часть его военной техники небоеспособна.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной. Кроме того, на войну пытаются заманить железнодорожников и бездомных.

28 августа Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР Минобороны Украины, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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