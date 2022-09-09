Фейгин – Гордону: Объявление "иноагентом" в РФ – это уже что-то личное. Вы так близко к информации об этой власти, что они этого простить не могут

Он считает, что российские власти Гордона ненавидят.

"Причем они ненавидят именно за то, что вы так близко расположились к потенциальной информации об этой власти, причем делая ее общественной, публичной, широко ее распространяя. Они этого простить не могут. При обстоятельствах, которые были с войной не связаны, они еще могли это терпеть. А вот в ситуации, когда, скажем так, война дает весь карт-бланш, они, что называется, решили уже по полной", – предположил юрист.

Он сказал, что был удивлен, что в реестр "иностранных агентов" в России включили Гордона, который является гражданином Украины.

"Любой нормальный человек скажет: "Как можно иностранца записать в иностранные агенты? Ну так он же, естественно, иностранный агент. А кто он? Конечно, для него любимая СБУ ближе, чем вы", – продолжил Фейгин. – Просто это уже что-то личное такое".

Юрист считает, что российские власти хотят показать Гордону, что они будут продолжать преследовать его с помощью всех доступных способов и не остановятся.

"Логики искать не надо, это бесполезно. Вы не найдете рациональной логики, потому что решения все принимаются, естественно, на Лубянке и в Кремле. Но это почти одно и то же в нынешней ситуации. И они просто эмоционально реагируют, эмоционально ведут себя. Ровно этим объясняются их поступки. Никакой рациональной логики нет. Они выглядят идиотически абсолютно, эти поступки. Личная ненависть – она это и диктует", – сказал Фейгин.

Еще одной причиной включения Гордона в реестр юрист считает его влияние. Он напомнил, что в реестр в РФ попало большинство российских YouTube-блогеров, у которых большая аудитория (сам Фейгин тоже в реестре).

"Вторая причина – блогеры с многочисленной аудиторией потенциально опасны. Они разрушают их пропагандистскую среду. И это для них очень болезненно. Поэтому они с этим сражаются вот такими методами", – сказал юрист.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью

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