Фейгин – Гордону: Объявление "иноагентом" в РФ – это уже что-то личное. Вы так близко к информации об этой власти, что они этого простить не могут

Он считает, что российские власти Гордона ненавидят.
"Причем они ненавидят именно за то, что вы так близко расположились к потенциальной информации об этой власти, причем делая ее общественной, публичной, широко ее распространяя. Они этого простить не могут. При обстоятельствах, которые были с войной не связаны, они еще могли это терпеть. А вот в ситуации, когда, скажем так, война дает весь карт-бланш, они, что называется, решили уже по полной", – предположил юрист.
Он сказал, что был удивлен, что в реестр "иностранных агентов" в России включили Гордона, который является гражданином Украины.
"Любой нормальный человек скажет: "Как можно иностранца записать в иностранные агенты? Ну так он же, естественно, иностранный агент. А кто он? Конечно, для него любимая СБУ ближе, чем вы", – продолжил Фейгин. – Просто это уже что-то личное такое".
Юрист считает, что российские власти хотят показать Гордону, что они будут продолжать преследовать его с помощью всех доступных способов и не остановятся.
"Логики искать не надо, это бесполезно. Вы не найдете рациональной логики, потому что решения все принимаются, естественно, на Лубянке и в Кремле. Но это почти одно и то же в нынешней ситуации. И они просто эмоционально реагируют, эмоционально ведут себя. Ровно этим объясняются их поступки. Никакой рациональной логики нет. Они выглядят идиотически абсолютно, эти поступки. Личная ненависть – она это и диктует", – сказал Фейгин.
Еще одной причиной включения Гордона в реестр юрист считает его влияние. Он напомнил, что в реестр в РФ попало большинство российских YouTube-блогеров, у которых большая аудитория (сам Фейгин тоже в реестре).
"Вторая причина – блогеры с многочисленной аудиторией потенциально опасны. Они разрушают их пропагандистскую среду. И это для них очень болезненно. Поэтому они с этим сражаются вот такими методами", – сказал юрист.
Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью
В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ, ему вменяют публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму, а 2 сентября – в реестр "иностранных агентов".
В конце апреля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить содержание книг Гордона. Сам журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России.
19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.
Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Владимиром Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".