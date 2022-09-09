Пугачев: Путин может объявить мобилизацию. Но вопрос качества. Можно нагнать миллион бомжей. Но что они там делать будут?

Пугачев отметил, что объявить мобилизацию Путин может.

"Будут призывать – кто-то будет откупаться. В основном это будут те же деревенские парни, которым нечем откупиться. То есть ничего нового не произойдет. Понимаете, не вопрос же количества – вопрос качества: качества пехоты, качества бойцов обученных и так далее. Поймите, что можно миллион нагнать со стороны России бомжей. Они это же делают, вы видите. В прямом смысле – по ночлежкам собирают. Но дело в том, что они там делать будут?" – прокомментировал Пугачев.

Он рассказал, что недавно смотрел в интернете короткое видео с похорон российского солдата.

"И буквально там у него почетный караул – два бойца. Так один не мог перезарядить автомат. Просто не мог перезарядить. И в итоге офицер злобно подошел и сказал, что не так надо, а вот так. Просто передернул затвор и прочее. Понимаете? Толку?! Вот таких привезут туда хоть миллион – что они там делать-то будут?" – спросил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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