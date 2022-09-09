Пугачев: Путин может объявить мобилизацию. Но вопрос качества. Можно нагнать миллион бомжей. Но что они там делать будут?

Пугачев отметил, что объявить мобилизацию Путин может.
"Будут призывать – кто-то будет откупаться. В основном это будут те же деревенские парни, которым нечем откупиться. То есть ничего нового не произойдет. Понимаете, не вопрос же количества – вопрос качества: качества пехоты, качества бойцов обученных и так далее. Поймите, что можно миллион нагнать со стороны России бомжей. Они это же делают, вы видите. В прямом смысле – по ночлежкам собирают. Но дело в том, что они там делать будут?" – прокомментировал Пугачев.
Он рассказал, что недавно смотрел в интернете короткое видео с похорон российского солдата.
"И буквально там у него почетный караул – два бойца. Так один не мог перезарядить автомат. Просто не мог перезарядить. И в итоге офицер злобно подошел и сказал, что не так надо, а вот так. Просто передернул затвор и прочее. Понимаете? Толку?! Вот таких привезут туда хоть миллион – что они там делать-то будут?" – спросил Пугачев.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
В конце августа представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.