"Используют как пушечное мясо". Глава Луганской ОВА рассказал о мобилизации в регионе

По его словам, для россиян не имеют значения возраст, состояние здоровья или наличие военной подготовки – оккупанты готовы мобилизовать любого мужчину. Сейчас военные РФ разыскивают мужчин во временно оккупированных Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и других населенных пунктах Луганской области, сообщил Гайдай.

"Этих людей россияне используют исключительно как пушечное мясо. Кидают их на передовую, чтобы устали наши защитники и для выяснения наших огневых позиций", – сказал глава Луганской ОВА.

Он отметил, что сейчас "Луганская область – не самая горячая точка на Донбассе", боевые действия там менее активны, чем в Харьковской и Херсонской областях, однако, по мнению Гайдая, "область имеет неплохие перспективы" для украинского контрнаступления. Он добавил, что самой горячей точкой сейчас остается город Бахмут Донецкой области.

Гайдай также рассказал, что в связи с активностью Вооруженных сил Украины, которые теснят врага одновременно на нескольких направлениях фронта, россияне отменили "референдум" на оккупированных территориях Донбасса, который планировали провести 11 сентября.

"Раздаются новые даты от позорников-россиян – теперь планируют на ноябрь… Ну-ну", – прокомментировал Гайдай.