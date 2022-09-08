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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Используют как пушечное мясо". Глава Луганской ОВА рассказал о мобилизации в регионе

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Россияне выискивают мужчин в Северодонецке и Лисичанске
Россияне выискивают мужчин в Северодонецке и Лисичанске
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска в Луганской области принудительно мобилизуют и отправляют на войну против Украины всех мужчин, которых им удается найти. Об этом 8 сентября в эфире национального телемарафона на канале "1+1" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, для россиян не имеют значения возраст, состояние здоровья или наличие военной подготовки – оккупанты готовы мобилизовать любого мужчину. Сейчас военные РФ разыскивают мужчин во временно оккупированных Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и других населенных пунктах Луганской области, сообщил Гайдай.

"Этих людей россияне используют исключительно как пушечное мясо. Кидают их на передовую, чтобы устали наши защитники и для выяснения наших огневых позиций", – сказал глава Луганской ОВА.

Он отметил, что сейчас "Луганская область – не самая горячая точка на Донбассе", боевые действия там менее активны, чем в Харьковской и Херсонской областях, однако, по мнению Гайдая, "область имеет неплохие перспективы" для украинского контрнаступления. Он добавил, что самой горячей точкой сейчас остается город Бахмут Донецкой области.

Гайдай также рассказал, что в связи с активностью Вооруженных сил Украины, которые теснят врага одновременно на нескольких направлениях фронта, россияне отменили "референдум" на оккупированных территориях Донбасса, который планировали провести 11 сентября.

"Раздаются новые даты от позорников-россиян – теперь планируют на ноябрь… Ну-ну", – прокомментировал Гайдай.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, рассказывал Гайдай 17 июля.

13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Теги: Луганская область, мобилизация, Сергей Гайдай
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