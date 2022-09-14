Россияне отключили мобильный интернет в Луганской области – Гайдай

По его словам, оккупационные власти Луганской области продолжают утверждать, что якобы на территории региона ничего угрожающего не происходит.
"Только вот на всякий случай в области отключен мобильный интернет. Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание", – отметил глава ОГА.
Также Гайдай рассказал, что очереди на пунктах пропуска уже который день не уменьшаются.
"Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", – добавил он.
После вторжения в Украину 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
13 августа Гайдай рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он сообщил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.