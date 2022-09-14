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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне отключили мобильный интернет в Луганской области – Гайдай

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Как объяснил местный оператор, это отключить мобильный интернет отключили по распоряжению оккупационных властей
Как объяснил местный оператор, это отключить мобильный интернет отключили по распоряжению оккупационных властей
Фото: depositphotos.com

Для "повышения обороноспособности" российские оккупанты отключили мобильный интернет в Луганской области. Кроме того, они продолжают вывозить награбленное в сторону Российской Федерации. Об этом написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупационные власти Луганской области продолжают утверждать, что якобы на территории региона ничего угрожающего не происходит.

"Только вот на всякий случай в области отключен мобильный интернет. Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание", – отметил глава ОГА.

Также Гайдай рассказал, что очереди на пунктах пропуска уже который день не уменьшаются.

"Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", – добавил он.

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

13 августа Гайдай рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он сообщил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, интернет, Луганская область, война, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
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