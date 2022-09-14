Российские военные снова вернулись в Кременную – Гайдай

"Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги – создают видимость своего массового присутствия в городе. Выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать нам информацию", – сообщил Гайдай.
По его словам, фактора неожиданности, как в Харьковской области, в Луганской области не будет – надо запастись терпением, россияне тоже готовятся.
"Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем… но скоро", – написал глава региона.
Он отметил, что в Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации украинских территорий, готовятся структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах.
По словам главы региона, люди настолько воодушевились успехами в Харьковской области, успехами партизанского движения, поднятием флагов в разных регионах – и в Сватово, и в Кременной, в Старобельском районе, что россияне начинают карательные операции.
При этом, по словам Гайдая, к контрнаступлению в Луганской области ВСУ еще надо подготовиться.
"Я понимаю, что люди после блестящей операции в Харьковской области ожидали, чтобы мы записали с вами интервью в Луганске, но давайте будем реалистами, этого, к сожалению, не будет, хотя всем нам этого очень хочется. Все же нужно подготовить контрнаступление и провести его так же хорошо, как сделал генерал Сырский [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] в Харьковской области", – сказал Гайдай.
После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить Кременную.
Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля Гайдай.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
По состоянию на утро 13 сентября российские оккупанты полностью покинули Кременную в Луганской области. По словам Гайдая, ВСУ в Кременную и Старобельск пока не вошли.