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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные снова вернулись в Кременную – Гайдай

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Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги и выключили интернет
Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги и выключили интернет
Фото: ЕРА

Оккупанты снова вернулись в Кременную Луганской области, которую они накануне покинули. Об этом 14 сентября заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги – создают видимость своего массового присутствия в городе. Выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать нам информацию", – сообщил Гайдай.

По его словам, фактора неожиданности, как в Харьковской области, в Луганской области не будет – надо запастись терпением, россияне тоже готовятся.

"Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем… но скоро", – написал глава региона.

Он отметил, что в Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации украинских территорий, готовятся структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах.

По словам главы региона, люди настолько воодушевились успехами в Харьковской области, успехами партизанского движения, поднятием флагов в разных регионах – и в Сватово, и в Кременной, в Старобельском районе, что россияне начинают карательные операции.

При этом, по словам Гайдая, к контрнаступлению в Луганской области ВСУ еще надо подготовиться.

"Я понимаю, что люди после блестящей операции в Харьковской области ожидали, чтобы мы записали с вами интервью в Луганске, но давайте будем реалистами, этого, к сожалению, не будет, хотя всем нам этого очень хочется. Все же нужно подготовить контрнаступление и провести его так же хорошо, как сделал генерал Сырский [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] в Харьковской области", – сказал Гайдай.

Контекст:

После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить Кременную.

Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля Гайдай.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По состоянию на утро 13 сентября российские оккупанты полностью покинули Кременную в Луганской области. По словам Гайдая, ВСУ в Кременную и Старобельск пока не вошли.

Теги: Россия, Луганская область, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, Кременная, российские военные, деоккупация, вторжение России в Украину
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