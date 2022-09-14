Российские военные снова вернулись в Кременную – Гайдай

"Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги – создают видимость своего массового присутствия в городе. Выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать нам информацию", – сообщил Гайдай.

По его словам, фактора неожиданности, как в Харьковской области, в Луганской области не будет – надо запастись терпением, россияне тоже готовятся.

"Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем… но скоро", – написал глава региона.

Он отметил, что в Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации украинских территорий, готовятся структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах.

По словам главы региона, люди настолько воодушевились успехами в Харьковской области, успехами партизанского движения, поднятием флагов в разных регионах – и в Сватово, и в Кременной, в Старобельском районе, что россияне начинают карательные операции.

При этом, по словам Гайдая, к контрнаступлению в Луганской области ВСУ еще надо подготовиться.

"Я понимаю, что люди после блестящей операции в Харьковской области ожидали, чтобы мы записали с вами интервью в Луганске, но давайте будем реалистами, этого, к сожалению, не будет, хотя всем нам этого очень хочется. Все же нужно подготовить контрнаступление и провести его так же хорошо, как сделал генерал Сырский [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] в Харьковской области", – сказал Гайдай.