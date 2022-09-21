Зеленский: Сегодня достаточно шумные новости из РФ. Но что прозвучало из того, что ранее звучало?

Зеленский сказал, что позиции Украины не меняются "от шума или каких-либо анонсов откуда-то" Фото: ЕРА

Текст обращения президента опубликовали на его сайте.

"Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что ранее звучало? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашим заданием: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", – заявил Зеленский.

Позиции Украины не меняются "от шума или каких-либо анонсов откуда-то", подчеркнул он.

"И имеем в этом полную поддержку наших партнеров", – добавил президент, не конкретизируя, какие именно анонсы имеет в виду.