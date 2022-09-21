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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сегодня достаточно шумные новости из РФ. Но что прозвучало из того, что ранее звучало?

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Зеленский сказал, что позиции Украины не меняются "от шума или каких-либо анонсов откуда-то"
Зеленский сказал, что позиции Украины не меняются "от шума или каких-либо анонсов откуда-то"
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в ночь с 20-го на 21 сентября, отреагировал на сообщения из РФ, обсуждаемые в украинском информационном пространстве.

Текст обращения президента опубликовали на его сайте. 

"Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что ранее звучало? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашим заданием: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность", – заявил Зеленский. 

Позиции Украины не меняются "от шума или каких-либо анонсов откуда-то", подчеркнул он. 

"И имеем в этом полную поддержку наших партнеров", – добавил президент, не конкретизируя, какие именно анонсы имеет в виду.

Контекст:

Российские СМИ анонсировали, что 20 сентября президент РФ Путин выступит с обращением к россиянам. Ожидалось, что оно будет посвящено псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины, но о чем именно он намеревался говорить, не сообщалось. Обращение во вторник не состоялось, пропагандисты заявляют, что его перенесли на утро 21 сентября. В Белом доме считают, что Путин, вероятно, готовится пойти на частичную мобилизацию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, пропаганда, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины, обращение
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