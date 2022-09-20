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Путин, вероятно, готовится пойти на частичную мобилизацию – советник Байдена

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Салливан: Россия за три дня организовывает фейковый референдум, поскольку продолжает терять позиции на поле боя и все больше мировых лидеров дистанцируются от нее в публичном пространстве
Салливан: Россия за три дня организовывает фейковый референдум, поскольку продолжает терять позиции на поле боя и все больше мировых лидеров дистанцируются от нее в публичном пространстве
Фото: ЕРА

США никогда не признают псевдореферендумы, которые Россия намерена провести на временно оккупированных территориях Украины. На этом акцентировал внимание в ходе пресс-конференции 20 сентября советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, трансляция велась в YouTube.

"Мы знаем о сообщениях, что президент [РФ Владимир] Путин, возможно, готовится принять мобилизационные меры, как будто это планирование мнимой аннексии. Это отражает проблемы России в Украине. Возможно, он прибегает к частичной мобилизации еще большего числа россиян для ведения жестокой войны в Украине отчасти потому, что им просто нужно больше персонала и рабочей силы, учитывая успехи, достигнутые Украиной на поле боя", – сказал Салливан. 

Он отметил, что США продолжают наблюдать, как Вооруженные силы Украины "день за днем оказывают давление" на войска РФ на востоке и на юге Украины. По словам Салливана, Вашингтон ожидает, что это продолжится и США продолжат предоставлять Украине оружие, которое необходимо ВСУ. 

"Россия за три дня организовывает фейковый референдум, поскольку продолжает терять позиции на поле боя и все больше мировых лидеров дистанцируются от России в публичном пространстве. Это не действия уверенной в себе страны, это не акт силы. Совсем наоборот", – подчеркнул советник Байдена.

Контекст:

Вооруженные силы Украины с конца августа ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

20 сентября до конца дня, вероятно, Путин выступит с обращением к россиянам. Ожидается, что оно будет посвящено "референдумам", но точное содержание неизвестно.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, референдум, Джейк Салливан
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