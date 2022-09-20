Путин, вероятно, готовится пойти на частичную мобилизацию – советник Байдена

Салливан: Россия за три дня организовывает фейковый референдум, поскольку продолжает терять позиции на поле боя и все больше мировых лидеров дистанцируются от нее в публичном пространстве Фото: ЕРА

"Мы знаем о сообщениях, что президент [РФ Владимир] Путин, возможно, готовится принять мобилизационные меры, как будто это планирование мнимой аннексии. Это отражает проблемы России в Украине. Возможно, он прибегает к частичной мобилизации еще большего числа россиян для ведения жестокой войны в Украине отчасти потому, что им просто нужно больше персонала и рабочей силы, учитывая успехи, достигнутые Украиной на поле боя", – сказал Салливан.

Он отметил, что США продолжают наблюдать, как Вооруженные силы Украины "день за днем оказывают давление" на войска РФ на востоке и на юге Украины. По словам Салливана, Вашингтон ожидает, что это продолжится и США продолжат предоставлять Украине оружие, которое необходимо ВСУ.

"Россия за три дня организовывает фейковый референдум, поскольку продолжает терять позиции на поле боя и все больше мировых лидеров дистанцируются от России в публичном пространстве. Это не действия уверенной в себе страны, это не акт силы. Совсем наоборот", – подчеркнул советник Байдена.