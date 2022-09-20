Путин может выступить с заявлением по псевдореферендумам в Украине до конца дня – росСМИ

Об этом, ссылаясь на источники, близкие к администрации Путина, написало РБК.

Собеседники РБК сообщили, что глава Кремля может выступить с обращением 20 сентября до конца дня. О чем именно он будет говорить, им якобы неизвестно.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

В тот же день Госдума РФ внесла изменения в уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего, предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плены – до 10 лет лишения свободы.

Фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.