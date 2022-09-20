ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руденко: Говорят, трибунал над россиянами должен быть в Мариуполе. Не надо осквернять Мариуполь присутствием этой мерзости

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Руденко: Мариуполь наш украинский эпос и памятник мужества, силы, борьбы за независимость и свободу Украины
Руденко: Мариуполь – наш украинский эпос и памятник мужества, силы, борьбы за независимость и свободу Украины
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Наряду с президентом РФ Владимиром Путиным, участниками Совета безопасности РФ на скамье подсудимых должны сидеть деятели русской культуры и медийщики, которые рассказывали россиянам, что убивать украинцев хорошо. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила украинский общественный и политический деятель, кинорежиссер и медиаэксперт Валентина Руденко.

"Российские телевизионные пропагандисты – все талантливые негодяи. Они мотивировали русский темный народ на войну, свели Россию с ума. Все они должны сидеть на скамье подсудимых рядом с теми, кто принимал решение о вторжении в Украину. Наряду с президентом РФ Владимиром Путиным, участниками Совета безопасности РФ должны сидеть деятели русской культуры и медийщики, которые рассказывали россиянам, что убивать – это хорошо, грабить – это прекрасно, насиловать – вообще невероятно", – сказала Руденко.

Она подчеркнула, что обязательно должен состояться международный трибунал над российскими преступниками, но высказалась против того, чтобы местом его проведения стал разрушенный армией РФ город Мариуполь в Донецкой области.

"Важна не глубина наказания, а его необратимость. Наказание должно найти каждого "героя", и он должен нести ответственность. Мне все равно, где именно это произойдет, пусть и в Гааге. Некоторые говорят, что трибунал над россиянами должен быть в Мариуполе, но не надо осквернять Мариуполь присутствием этой мерзости. Мариуполь – это наш украинский эпос и памятник мужества, силы, борьбы за независимость и свободу Украины. Мариуполь – пример стойкости для всего мира", – подчеркнула режиссер.

Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне сообщил, что оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Среди удерживаемых защитников "Азовстали" 50 женщин, две из них беременные, заявила 19 сентября руководитель патронатной службы полка "Азов" Нацгвардии Украины Елена Толкачева.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донецкая область, война, пропаганда, Мариуполь, российская пропаганда, режиссер, вторжение, украинцы, война России против Украины, трибунал, борьба, интервью, Валентина Руденко
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