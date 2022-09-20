Руденко: Говорят, трибунал над россиянами должен быть в Мариуполе. Не надо осквернять Мариуполь присутствием этой мерзости

"Российские телевизионные пропагандисты – все талантливые негодяи. Они мотивировали русский темный народ на войну, свели Россию с ума. Все они должны сидеть на скамье подсудимых рядом с теми, кто принимал решение о вторжении в Украину. Наряду с президентом РФ Владимиром Путиным, участниками Совета безопасности РФ должны сидеть деятели русской культуры и медийщики, которые рассказывали россиянам, что убивать – это хорошо, грабить – это прекрасно, насиловать – вообще невероятно", – сказала Руденко.

Она подчеркнула, что обязательно должен состояться международный трибунал над российскими преступниками, но высказалась против того, чтобы местом его проведения стал разрушенный армией РФ город Мариуполь в Донецкой области.

"Важна не глубина наказания, а его необратимость. Наказание должно найти каждого "героя", и он должен нести ответственность. Мне все равно, где именно это произойдет, пусть и в Гааге. Некоторые говорят, что трибунал над россиянами должен быть в Мариуполе, но не надо осквернять Мариуполь присутствием этой мерзости. Мариуполь – это наш украинский эпос и памятник мужества, силы, борьбы за независимость и свободу Украины. Мариуполь – пример стойкости для всего мира", – подчеркнула режиссер.

Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью