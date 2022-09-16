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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парамедик Тайра рассказала в США о блокаде Мариуполя и пребывании в российском плену

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Паевская выступила перед Хельсинской комиссией
Паевская выступила перед Хельсинской комиссией
Фото: Oksana Markarova / Facebook

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) дала свидетельские показания перед Хельсинской комиссией Конгресса США. Она рассказала о блокаде Мариуполя и о своем трехмесячном пребывании в российском плену. Об этом 15 сентября сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов и ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов", – написала Маркарова.

По ее словам, Тайра призвала Конгресс увеличить помощь Украине и давление на Россию, помочь украинцам защитить не только свою страну, но и "весь цивилизованный мир".

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid0QBB4n6KUc8hfHCbefrG7jdwhkdFLjkgnogurAj2wwmny43pCy8myPAbjvRsnwq7ql


The Guardian привел некоторые детали выступления Паевской. Она рассказывала о многих зверствах россиян, свидетелями которых была в Мариуполе и последующем плену в Донецком СИЗО.

"Беременные заключенные, судьба которых неизвестна ни их родственникам, ни государству.

Боец, которого три часа избивали, а потом бросили в подвал, как мешок. И только через день к нему кто-то пришел.

Мертвый ребенок на руках матери.

Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умирает у меня на коленях, потому что в этом случае я не смогла предотвратить смерть.

Заключенные в своих камерах неделями кричат и умирают от пыток без какой-либо медицинской помощи во время их пребывания в этом аду. Единственное, что они чувствовали перед смертью, – это издевательства и дополнительные побои", – перечислила Тайра.

Она сказала, что на ее глазах под методичными и спланированными ударами российской авиации погибал Мариуполь – город с полумиллионным населением, что она видела авиаудары по больницам и жилым кварталам.

"Госпиталь, полный раненых солдат и мирных жителей, в котором закончились анестезирующие препараты и вот-вот закончатся антибиотики.

Солдаты и весь медперсонал спят по два-три часа в сутки, потому что операции идут одна за другой.

Медэваки [автомобили, предназначенные для вывоза раненых с поля боя] прибывают каждые 5-10 минут, в них раненые и мертвые лежат друг на друге…

Горящие машины, в которых горят люди.

Полицейские выносят из-под завалов изуродованных до неузнаваемости женщин и детей.

Люди набирают воду из луж…

Собаки [...] таскают человеческие конечности по городу", – рассказала Паевская.

Тайра сообщила Хельсинской комиссии, что один из российских солдат, у которых она находилась в плену, спросил ее: "Ты знаешь, почему мы так с тобой поступили?" – "Потому что вы можете", – ответила она.

Маркарова отметила, что свидетельские показания Тайры очень важны для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине, а также для "увеличения совместных усилий по освобождению всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы".

ВИДЕО
Видео: HelsinkiCommission / YouTube
Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.

1 июля "Німецька хвиля" опубликовала интервью Тайры о ее пребывании в российском плену

Теги: Россия, США, Украина, смерть, армия, СИЗО, военные, Мариуполь, Конгресс США, заключенные, преступление, украинцы, больницы, интервью, население, Юлия Паевская
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