Парамедик Тайра рассказала в США о блокаде Мариуполя и пребывании в российском плену

"Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов и ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов", – написала Маркарова.
По ее словам, Тайра призвала Конгресс увеличить помощь Украине и давление на Россию, помочь украинцам защитить не только свою страну, но и "весь цивилизованный мир".
The Guardian привел некоторые детали выступления Паевской. Она рассказывала о многих зверствах россиян, свидетелями которых была в Мариуполе и последующем плену в Донецком СИЗО.
"Беременные заключенные, судьба которых неизвестна ни их родственникам, ни государству.
Боец, которого три часа избивали, а потом бросили в подвал, как мешок. И только через день к нему кто-то пришел.
Мертвый ребенок на руках матери.
Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умирает у меня на коленях, потому что в этом случае я не смогла предотвратить смерть.
Заключенные в своих камерах неделями кричат и умирают от пыток без какой-либо медицинской помощи во время их пребывания в этом аду. Единственное, что они чувствовали перед смертью, – это издевательства и дополнительные побои", – перечислила Тайра.
Она сказала, что на ее глазах под методичными и спланированными ударами российской авиации погибал Мариуполь – город с полумиллионным населением, что она видела авиаудары по больницам и жилым кварталам.
"Госпиталь, полный раненых солдат и мирных жителей, в котором закончились анестезирующие препараты и вот-вот закончатся антибиотики.
Солдаты и весь медперсонал спят по два-три часа в сутки, потому что операции идут одна за другой.
Медэваки [автомобили, предназначенные для вывоза раненых с поля боя] прибывают каждые 5-10 минут, в них раненые и мертвые лежат друг на друге…
Горящие машины, в которых горят люди.
Полицейские выносят из-под завалов изуродованных до неузнаваемости женщин и детей.
Люди набирают воду из луж…
Собаки [...] таскают человеческие конечности по городу", – рассказала Паевская.
Тайра сообщила Хельсинской комиссии, что один из российских солдат, у которых она находилась в плену, спросил ее: "Ты знаешь, почему мы так с тобой поступили?" – "Потому что вы можете", – ответила она.
Маркарова отметила, что свидетельские показания Тайры очень важны для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине, а также для "увеличения совместных усилий по освобождению всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы".
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.
Паевская признана народным героем Украины. Она – участница Invictus Games.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта 2022 года Тайра была захвачена оккупантами в Мариуполе.
17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. 18 июня освобожденная из плена оккупантов парамедик Тайра записала первое видео.
1 июля "Німецька хвиля" опубликовала интервью Тайры о ее пребывании в российском плену.