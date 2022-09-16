Парамедик Тайра рассказала в США о блокаде Мариуполя и пребывании в российском плену

"Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов и ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов", – написала Маркарова.



По ее словам, Тайра призвала Конгресс увеличить помощь Украине и давление на Россию, помочь украинцам защитить не только свою страну, но и "весь цивилизованный мир".



The Guardian привел некоторые детали выступления Паевской. Она рассказывала о многих зверствах россиян, свидетелями которых была в Мариуполе и последующем плену в Донецком СИЗО.



"Беременные заключенные, судьба которых неизвестна ни их родственникам, ни государству.



Боец, которого три часа избивали, а потом бросили в подвал, как мешок. И только через день к нему кто-то пришел.



Мертвый ребенок на руках матери.



Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умирает у меня на коленях, потому что в этом случае я не смогла предотвратить смерть.



Заключенные в своих камерах неделями кричат и умирают от пыток без какой-либо медицинской помощи во время их пребывания в этом аду. Единственное, что они чувствовали перед смертью, – это издевательства и дополнительные побои", – перечислила Тайра.



Она сказала, что на ее глазах под методичными и спланированными ударами российской авиации погибал Мариуполь – город с полумиллионным населением, что она видела авиаудары по больницам и жилым кварталам.



"Госпиталь, полный раненых солдат и мирных жителей, в котором закончились анестезирующие препараты и вот-вот закончатся антибиотики.



Солдаты и весь медперсонал спят по два-три часа в сутки, потому что операции идут одна за другой.



Медэваки [автомобили, предназначенные для вывоза раненых с поля боя] прибывают каждые 5-10 минут, в них раненые и мертвые лежат друг на друге…



Горящие машины, в которых горят люди.



Полицейские выносят из-под завалов изуродованных до неузнаваемости женщин и детей.



Люди набирают воду из луж…



Собаки [...] таскают человеческие конечности по городу", – рассказала Паевская.

Тайра сообщила Хельсинской комиссии, что один из российских солдат, у которых она находилась в плену, спросил ее: "Ты знаешь, почему мы так с тобой поступили?" – "Потому что вы можете", – ответила она.



Маркарова отметила, что свидетельские показания Тайры очень важны для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине, а также для "увеличения совместных усилий по освобождению всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы".

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