Защитник Мариуполя Козацкий победил в парижском фотоконкурсе с серией фотографий с "Азовстали"

Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").

В общей категории Press ("Пресса") легендарная серия болезненных фотографий с "Азовстали" под названием The Light will win ("Свет победит") авторства Козацкого заняла второе место.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, воины полка "Азов" во второй раз становятся героями этой престижной премии.

"В прошлом году на этом конкурсе с их [азовцев] портретами победила украинская фотограф Зоя Шу. За свою серию "Целостность", выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе. Таков символизм Мариуполя и "Азова". Всегда рядом. Всегда единственные. Ждем освобождения наших героев. Всем сердцем с ними", – написал Андрющенко в Telegram.