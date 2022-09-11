Защитник Мариуполя Козацкий победил в парижском фотоконкурсе с серией фотографий с "Азовстали"

Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").
В общей категории Press ("Пресса") легендарная серия болезненных фотографий с "Азовстали" под названием The Light will win ("Свет победит") авторства Козацкого заняла второе место.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, воины полка "Азов" во второй раз становятся героями этой престижной премии.
"В прошлом году на этом конкурсе с их [азовцев] портретами победила украинская фотограф Зоя Шу. За свою серию "Целостность", выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе. Таков символизм Мариуполя и "Азова". Всегда рядом. Всегда единственные. Ждем освобождения наших героев. Всем сердцем с ними", – написал Андрющенко в Telegram.
О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали".
20 мая перед сдачей в плен он выложил фото, сделанные на "Азовстали" в публичный доступ, разрешив отправлять их на конкурсы. 26 мая стало известно, что он вышел на связь с родными.
За снимки, сделанные на "Азовстали", Козацкий получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation.