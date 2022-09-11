ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Защитник Мариуполя Козацкий победил в парижском фотоконкурсе с серией фотографий с "Азовстали"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Козацкий сейчас находится в плену у оккупантов
Козацкий сейчас находится в плену у оккупантов
Фото: kztsky / Instagram

Находящийся в плену фотограф, азовец и защитник Мариуполя Донецкой области Дмитрий Козацкий (позывной Орест) победил во французском фотоконкурсе The Prix de la Photographie. Об этом сообщают на официальном сайте фотопремии.

Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").

В общей категории Press ("Пресса") легендарная серия болезненных фотографий с "Азовстали" под названием The Light will win ("Свет победит") авторства Козацкого заняла второе место.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, воины полка "Азов" во второй раз становятся героями этой престижной премии.

"В прошлом году на этом конкурсе с их [азовцев] портретами победила украинская фотограф Зоя Шу. За свою серию "Целостность", выставка которой впервые в Украине состоялась именно в Мариуполе. Таков символизм Мариуполя и "Азова". Всегда рядом. Всегда единственные. Ждем освобождения наших героев. Всем сердцем с ними", – написал Андрющенко в Telegram.

Контекст:

О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".

Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали".

20 мая перед сдачей в плен он выложил фото, сделанные на "Азовстали" в публичный доступ, разрешив отправлять их на конкурсы. 26 мая стало известно, что он вышел на связь с родными.

За снимки, сделанные на "Азовстали", Козацкий получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, Донецкая область, Мариуполь, Азовсталь, фотовыставка, Петр Андрющенко, Дмитрий Козацкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (195512)
2
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (69057)
3
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (50243)
4
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди (36939)
5
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля" (27494)
6
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (19473)
7
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео (18117)
8
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины (17126)
 
 
 
 