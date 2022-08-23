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В рейтинг "30 до 30" от украинского Forbes попали военнослужащие Волына, Маркус, Да Винчи и Орест

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Украинский Forbes составляет рейтинг "30 до 30" третий год
Украинский Forbes составляет рейтинг "30 до 30" третий год
Фото: depositphotos.com

Украинская версия журнала Forbes опубликовала 22 августа рейтинг "30 до 30" – список молодых украинцев, которые будут восстанавливать страну.

Составители рейтинга отмечают, что тридцатка 2022-го не похожа на предыдущие: два претендента – Роман Ратушный и Александр Кукурба – погибли за время составления списка. Четверо номинантов находятся в российском плену. 

"Суть проекта "30 до 30" – найти и показать обществу молодых людей, которые будут влиять на будущее своих отраслей. В нынешней тридцатке те, кто защищает нас сегодня и одерживает победу завтра, те, кто будет строить новую Украину после победы. Именно они – вероятные создатели новой украинской экономики, образования и архитектуры, они будут расширять границы отечественного культурного пространства", – пишет издание.

В этом году в список попали:

  • Сергей Волынский (позывной Волына) – майор ВСУ, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя;
  • Максим Белоногов – генпродюсер киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports;
  • Андрей Герус – пилот истребителя МиГ-29, Герой Украины;
  • Станислав Горбачевский – CEO & Co-Founder Force group;
  • Алина Горлова – режиссерка документального кино;
  • Максим Громов – командир разведывательного взвода ВСУ;
  • Роман Дармограй (позывной Стриж) – подполковник ВСУ, Герой Украины;
  • Алексей Ермоленко и Елена Мажуга – вице-президент и инвестиционный директор венчурного фонда Flyer One Ventures;
  • Дмитрий Завгородний – гендиректор директората цифровой трансформации МОН;
  • Сергей Иванчук – предприниматель, академический певец;
  • Дмитрий Кобзаренко – совладелец завода "Кобзаренко";
  • Дмитрий Козацкий (позывной Орест) – пресс-офицер полка "Азов", участник обороны Мариуполя;
  • Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) – доброволец, участник российско-украинской войны с 2014 года, Герой Украины;
  • Амиль и Рамиль Насировы, Евгений Володченко – музыканты, группа "Курган & Агрегат";
  • Игорь Лаченков – автор Telegram-канала "Лачен пише";
  • Сергей Липко – стендап-комик, сценарист;
  • Валерий Маркус – военный, блогер, писатель;
  • Алина Михайлова – депутат Киевсовета, парамедик;
  • Елизавета Мерешко – пловчиха-паралимпийка;
  • Екатерина Полищук (позывной Пташка) – парамедикмедицинского батальона "Госпитальеры", участница обороны Мариуполя;
  • Сергей Сивецкий – основатель марки одежды Seven Mountains;
  • Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду;
  • Маргарита Сивакова – соучредительница и СЕО юридического стартапа Legal Nodes;
  • Игорь Соколов – венчурный партнер фонда Pragmatech, соучредитель волонтерского IT-фонда KOLO;
  • Кристина Соловей – певица, автор, композитор;
  • Евгений Таллер – CEO агентства инфлюэнсер-маркетинга WhyNot? Enot;
  • Ярема Малащук и Роман Химей, дуэт Yarema & Himey – режиссеры и художники;
  • Ирина Терех – архитектор, владелица Terekh.group;
  • Анна Чернявская – учительница украинского языка, соучредительница ОО "Не цькуй";
  • Тарас Чмут – руководитель фонда "Повернись живим".
Контекст:

Рейтинг "30 до 30" украинский Forbes публикует третий год подряд. В 2020 году в него вошли доброволец-парамедик и нардеп Яна Зинкевич, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, режиссеры Антонио Лукич и Нариман Алиев, спортсмены Жан Беленюк, Александр Зинченко, Ярослава Магучих, Элина Свитолина и другие.

В 2021 году в рейтинг "30 до 30" попали фронтмен группы Kalush Олег Псюк, писатель и блогер Остап Украинец, маркетинг-директор monobank Анатолий Рогальский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Forbes, Роман Ратушный, Дмитрий Коцюбайло, Сергей Волынский, Тарас Чмут
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