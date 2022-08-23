В рейтинг "30 до 30" от украинского Forbes попали военнослужащие Волына, Маркус, Да Винчи и Орест

Составители рейтинга отмечают, что тридцатка 2022-го не похожа на предыдущие: два претендента – Роман Ратушный и Александр Кукурба – погибли за время составления списка. Четверо номинантов находятся в российском плену.

"Суть проекта "30 до 30" – найти и показать обществу молодых людей, которые будут влиять на будущее своих отраслей. В нынешней тридцатке те, кто защищает нас сегодня и одерживает победу завтра, те, кто будет строить новую Украину после победы. Именно они – вероятные создатели новой украинской экономики, образования и архитектуры, они будут расширять границы отечественного культурного пространства", – пишет издание.

В этом году в список попали:

Сергей Волынский (позывной Волына) – майор ВСУ, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя;

Максим Белоногов – генпродюсер киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports;

Андрей Герус – пилот истребителя МиГ-29, Герой Украины;

Станислав Горбачевский – CEO & Co-Founder Force group;

Алина Горлова – режиссерка документального кино;

Максим Громов – командир разведывательного взвода ВСУ;

Роман Дармограй (позывной Стриж) – подполковник ВСУ, Герой Украины;

Алексей Ермоленко и Елена Мажуга – вице-президент и инвестиционный директор венчурного фонда Flyer One Ventures;

Дмитрий Завгородний – гендиректор директората цифровой трансформации МОН;

Сергей Иванчук – предприниматель, академический певец;

Дмитрий Кобзаренко – совладелец завода "Кобзаренко";

Дмитрий Козацкий (позывной Орест) – пресс-офицер полка "Азов", участник обороны Мариуполя;

Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) – доброволец, участник российско-украинской войны с 2014 года, Герой Украины;

Амиль и Рамиль Насировы, Евгений Володченко – музыканты, группа "Курган & Агрегат";

Игорь Лаченков – автор Telegram-канала "Лачен пише";

Сергей Липко – стендап-комик, сценарист;

Валерий Маркус – военный, блогер, писатель;

Алина Михайлова – депутат Киевсовета, парамедик;

Елизавета Мерешко – пловчиха-паралимпийка;

Екатерина Полищук (позывной Пташка) – парамедикмедицинского батальона "Госпитальеры", участница обороны Мариуполя;

Сергей Сивецкий – основатель марки одежды Seven Mountains;

Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду;

Маргарита Сивакова – соучредительница и СЕО юридического стартапа Legal Nodes;

Игорь Соколов – венчурный партнер фонда Pragmatech, соучредитель волонтерского IT-фонда KOLO;

Кристина Соловей – певица, автор, композитор;

Евгений Таллер – CEO агентства инфлюэнсер-маркетинга WhyNot? Enot;

Ярема Малащук и Роман Химей, дуэт Yarema & Himey – режиссеры и художники;

Ирина Терех – архитектор, владелица Terekh.group;

Анна Чернявская – учительница украинского языка, соучредительница ОО "Не цькуй";

Тарас Чмут – руководитель фонда "Повернись живим".