В рейтинг "30 до 30" от украинского Forbes попали военнослужащие Волына, Маркус, Да Винчи и Орест

Составители рейтинга отмечают, что тридцатка 2022-го не похожа на предыдущие: два претендента – Роман Ратушный и Александр Кукурба – погибли за время составления списка. Четверо номинантов находятся в российском плену.
"Суть проекта "30 до 30" – найти и показать обществу молодых людей, которые будут влиять на будущее своих отраслей. В нынешней тридцатке те, кто защищает нас сегодня и одерживает победу завтра, те, кто будет строить новую Украину после победы. Именно они – вероятные создатели новой украинской экономики, образования и архитектуры, они будут расширять границы отечественного культурного пространства", – пишет издание.
В этом году в список попали:
- Сергей Волынский (позывной Волына) – майор ВСУ, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя;
- Максим Белоногов – генпродюсер киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports;
- Андрей Герус – пилот истребителя МиГ-29, Герой Украины;
- Станислав Горбачевский – CEO & Co-Founder Force group;
- Алина Горлова – режиссерка документального кино;
- Максим Громов – командир разведывательного взвода ВСУ;
- Роман Дармограй (позывной Стриж) – подполковник ВСУ, Герой Украины;
- Алексей Ермоленко и Елена Мажуга – вице-президент и инвестиционный директор венчурного фонда Flyer One Ventures;
- Дмитрий Завгородний – гендиректор директората цифровой трансформации МОН;
- Сергей Иванчук – предприниматель, академический певец;
- Дмитрий Кобзаренко – совладелец завода "Кобзаренко";
- Дмитрий Козацкий (позывной Орест) – пресс-офицер полка "Азов", участник обороны Мариуполя;
- Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) – доброволец, участник российско-украинской войны с 2014 года, Герой Украины;
- Амиль и Рамиль Насировы, Евгений Володченко – музыканты, группа "Курган & Агрегат";
- Игорь Лаченков – автор Telegram-канала "Лачен пише";
- Сергей Липко – стендап-комик, сценарист;
- Валерий Маркус – военный, блогер, писатель;
- Алина Михайлова – депутат Киевсовета, парамедик;
- Елизавета Мерешко – пловчиха-паралимпийка;
- Екатерина Полищук (позывной Пташка) – парамедикмедицинского батальона "Госпитальеры", участница обороны Мариуполя;
- Сергей Сивецкий – основатель марки одежды Seven Mountains;
- Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду;
- Маргарита Сивакова – соучредительница и СЕО юридического стартапа Legal Nodes;
- Игорь Соколов – венчурный партнер фонда Pragmatech, соучредитель волонтерского IT-фонда KOLO;
- Кристина Соловей – певица, автор, композитор;
- Евгений Таллер – CEO агентства инфлюэнсер-маркетинга WhyNot? Enot;
- Ярема Малащук и Роман Химей, дуэт Yarema & Himey – режиссеры и художники;
- Ирина Терех – архитектор, владелица Terekh.group;
- Анна Чернявская – учительница украинского языка, соучредительница ОО "Не цькуй";
- Тарас Чмут – руководитель фонда "Повернись живим".
Контекст:
Рейтинг "30 до 30" украинский Forbes публикует третий год подряд. В 2020 году в него вошли доброволец-парамедик и нардеп Яна Зинкевич, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, режиссеры Антонио Лукич и Нариман Алиев, спортсмены Жан Беленюк, Александр Зинченко, Ярослава Магучих, Элина Свитолина и другие.
В 2021 году в рейтинг "30 до 30" попали фронтмен группы Kalush Олег Псюк, писатель и блогер Остап Украинец, маркетинг-директор monobank Анатолий Рогальский.