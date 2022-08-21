16-летний украинец Середа стал чемпионом Европы в прыжках в воду

Для Середы это вторая медаль на чемпионате Европы именно на вышке после золота 2019 года Фото: EPA

После первого прыжка Середа занял седьмую строчку из результатом в 62,4 балла. Второй прыжок он выполнил на 83,25 балла и поднялся на вторую позицию после британца Ноа Уильямса.

Третий прыжок был самым сложным и вывел Середу в лидеры, принеся 79,2 балла.

Вторую половину программы Середа начал с прыжка, за который судьи единогласно отдали все девятки, украинец заработал за него 89,1 балла. В пятом раунде он набрал 88,4 балла.

Финальный прыжок Середа выполнил на 91,2 балла, получив от судей две десятки, и в итоге набрал 493,55 балла.

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