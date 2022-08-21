ГОРДОН
 
 
СПОРТ

16-летний украинец Середа стал чемпионом Европы в прыжках в воду

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для Середы это вторая медаль на чемпионате Европы именно на вышке после золота 2019 года
Для Середы это вторая медаль на чемпионате Европы именно на вышке после золота 2019 года
Фото: EPA

16-летний украинец Алексей Середа выиграл золото в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы. Об этом сообщает Общественное.

После первого прыжка Середа занял седьмую строчку из результатом в 62,4 балла. Второй прыжок он выполнил на 83,25 балла и поднялся на вторую позицию после британца Ноа Уильямса.

Третий прыжок был самым сложным и вывел Середу в лидеры, принеся 79,2 балла.

Вторую половину программы Середа начал с прыжка, за который судьи единогласно отдали все девятки, украинец заработал за него 89,1 балла. В пятом раунде он набрал 88,4 балла.

Финальный прыжок Середа выполнил на 91,2 балла, получив от судей две десятки, и в итоге набрал 493,55 балла.

Контекст:

Для Середы это вторая медаль на чемпионате Европы именно на вышке после золота 2019 года. В общем, это пятая награда континентального уровня в карьере спортсмена и третье золото.

Среда – первый прыгун в воду в истории Украины, завоевавший два титула чемпиона Европы по прыжкам с вышки. Кроме него, в этой дисциплине побеждали Антон Захаров (2004) и Александр Бондарь (2013), у которых по одному титулу.

В целом это юбилейная 70-я медаль Украины в прыжках в воду на Евро по водным видам спорта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, прыжки в воду, чемпионат Европы, Алексей Середа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (142127)
2
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (74275)
3
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (63211)
4
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (30000)
5
"Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем (19669)
6
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (19666)
7
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото (16039)
8
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео (15578)
 
 
 
 