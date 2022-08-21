16-летний украинец Середа стал чемпионом Европы в прыжках в воду

После первого прыжка Середа занял седьмую строчку из результатом в 62,4 балла. Второй прыжок он выполнил на 83,25 балла и поднялся на вторую позицию после британца Ноа Уильямса.
Третий прыжок был самым сложным и вывел Середу в лидеры, принеся 79,2 балла.
Вторую половину программы Середа начал с прыжка, за который судьи единогласно отдали все девятки, украинец заработал за него 89,1 балла. В пятом раунде он набрал 88,4 балла.
Финальный прыжок Середа выполнил на 91,2 балла, получив от судей две десятки, и в итоге набрал 493,55 балла.
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Для Середы это вторая медаль на чемпионате Европы именно на вышке после золота 2019 года. В общем, это пятая награда континентального уровня в карьере спортсмена и третье золото.
Среда – первый прыгун в воду в истории Украины, завоевавший два титула чемпиона Европы по прыжкам с вышки. Кроме него, в этой дисциплине побеждали Антон Захаров (2004) и Александр Бондарь (2013), у которых по одному титулу.
В целом это юбилейная 70-я медаль Украины в прыжках в воду на Евро по водным видам спорта.