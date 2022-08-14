Украинские синхронистки завоевали уже шестое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

Все украинки из Харьковской области Фото: Ukrainian synchronized swimming / Fаcebook

"Шесть финалов, шесть золотых медалей уже завоевала сборная команда Украины по синхронному плаванию на чемпионате Европы в Риме. Завтра заключительный день соревнований, болеем за наших", – говорится в сообщении.

Шестой комплект золотых наград украинки завоевали в комбинированной группе, получив в итоге 95,2 балла. У занявших второе место итальянок – на 2,5 балла меньше.

Победителями стали: Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Олеся Деревьянченко, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Дарья Мошинская, София Мациевская, Анастасия Шмонина.

Украинки также завоевывали золото в таких дисциплинах: соло (техническая программа), соло (произвольная программа), дуэт (произвольная программа), группа (техническая программа) и гайлайт.

Все синхронистки украинской команды – из Харьковской области, отметили в Харьковской обладминистрации.

Общественное уточняло, что украинки являются действующими чемпионками мира и Европы.