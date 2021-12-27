Профессор львовского университета завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию Oceanman-2021

"Приятно констатировать, что в этом году мы снова можем поздравить профессора кафедры педагогики и психологии нашего университета, доктора педагогических наук, Отличника образования Украины Наталию Степанченко, которая на дистанции 5 км показала второй результат в своей возрастной категории и завоевала серебряную медаль финала чемпионата мира Oceanman-2021", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовать в соревнованиях финальной части чемпионата мира на дистанциях 5 км и 10 км могли только пловцы, квалифицированные на соревнованиях Oceanman в течение 2021 года.

Всего за награды вели борьбу более 3 тыс. представителей из 45 стран мира в возрасте от восьми до 70 лет, рассказали в университете.