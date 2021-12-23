Депутат Львовского райсовета напал на призера Олимпиады 2020 по карате. Видео

Горуна рассказал изданию, что Федун сначала словесно начал его оскорблять.

"Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Он начал меня оскорблять и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю", – рассказал Горуна.

После этого другие депутаты разняли участников конфликта.

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Видео: Еugen D / YouTube