Депутат Львовского райсовета напал на призера Олимпиады 2020 по карате. Видео

Горуна рассказал изданию, что Федун сначала словесно начал его оскорблять.
"Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Он начал меня оскорблять и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю", – рассказал Горуна.
После этого другие депутаты разняли участников конфликта.
Горуна впервые стал депутатом на местных выборах 2020 года. Он – многократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по карате. На Олимпийских играх в Токио Горуна завоевал бронзовую медаль.
Горуна считает, что спорт не имеет отношения к международной политике. В начале августа он вступился за бронзовую призершу Олимпиады 2020 легкоатлетку Ярославу Магучих, обнявшуюся с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, которая победила в соревнованиях.
Горуна признался, что мечтает стать президентом Украины.
Федун тоже стал депутатом впервые. Он участвовал в российско-украинской войне в составе добровольческого подразделения "Карпатська Січ".