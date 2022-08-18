Пловец Романчук снова стал чемпионом Европы

Романчук выиграл золото на дистанции 1500 метров вольным стилем. К финальному заплыву на 1500 метров украинский спортсмен подходил в статусе действующего чемпиона Европы. И подтвердил этот статус, лидируя к середине дистанции и еще больше оторвавшись от соперников к финишу.

Результаты призеров заплыва на 1500 метров вольным стилем:

1. Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10;

2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79;

3. Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86.

Романчук также побил рекорд Украины, который принадлежал ему же. В 2018 году он проплыл дистанцию за 14:36.88 минут, улучшив этот результат в 2022-м на 0.78 секунды.

На Евро 2022 это уже второй финал украинца. Первым финальным выступлением для Романчука стал заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем, где он занял четвертое место и остался без медали.

Супруга чемпиона, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поздравила его с золотой медалью в Instagram словами: "Мой герой!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)