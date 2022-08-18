Пловец Романчук снова стал чемпионом Европы

Романчук выиграл золото на дистанции 1500 метров вольным стилем. К финальному заплыву на 1500 метров украинский спортсмен подходил в статусе действующего чемпиона Европы. И подтвердил этот статус, лидируя к середине дистанции и еще больше оторвавшись от соперников к финишу.
Результаты призеров заплыва на 1500 метров вольным стилем:
1. Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10;
2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79;
3. Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86.
Романчук также побил рекорд Украины, который принадлежал ему же. В 2018 году он проплыл дистанцию за 14:36.88 минут, улучшив этот результат в 2022-м на 0.78 секунды.
На Евро 2022 это уже второй финал украинца. Первым финальным выступлением для Романчука стал заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем, где он занял четвертое место и остался без медали.
Супруга чемпиона, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поздравила его с золотой медалью в Instagram словами: "Мой герой!"
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Романчук родился в 1996 году в Ровно. На Олимпиаде в Токио он 29 июля завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, а 1 августа – серебряную медаль в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем. За свои награды он получил $135 тыс. призовых, квартиру в центре Ровно и 960 тыс. грн от Ровенского горсовета.
Романчук – теперь уже шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Украины. До этого он становился четырехкратным чемпионом Европы на длинной воде (2018, 2020) и чемпионом Европы в 2017 году на короткой воде.
Также Романчук – четырехкратный призер чемпионатов мира: два серебра на 1500 м свободным стилем (2017, 2019), бронза на 800 м свободным стилем (2022), а также бронза на открытой воде (2022). Чемпион мира в 2018 году на короткой воде (1500 м, свободный стиль).