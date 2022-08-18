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Пловец Романчук снова стал чемпионом Европы

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Романчук стал шестикратным чемпионом Европы
Романчук стал шестикратным чемпионом Европы
Фото: EPA

Украинский пловец, двукратный призер Олимпийских игр в Токио 2020 Михаил Романчук принес сборной Украины по плаванию первую золотую медаль на чемпионате Европы 2022 по водным видам спорта. Об этом 15 августа сообщает Общественное.

Романчук выиграл золото на дистанции 1500 метров вольным стилем. К финальному заплыву на 1500 метров украинский спортсмен подходил в статусе действующего чемпиона Европы. И подтвердил этот статус, лидируя к середине дистанции и еще больше оторвавшись от соперников к финишу.

Результаты призеров заплыва на 1500 метров вольным стилем:

1. Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10;

2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79;

3. Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86.

Романчук также побил рекорд Украины, который принадлежал ему же. В 2018 году он проплыл дистанцию за 14:36.88 минут, улучшив этот результат в 2022-м на 0.78 секунды.

На Евро 2022 это уже второй финал украинца. Первым финальным выступлением для Романчука стал заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем, где он занял четвертое место и остался без медали.

Супруга чемпиона, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поздравила его с золотой медалью в Instagram словами: "Мой герой!"

Контекст:

Романчук родился в 1996 году в Ровно. На Олимпиаде в Токио он 29 июля завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, а 1 августа – серебряную медаль в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем. За свои награды он получил $135 тыс. призовых, квартиру в центре Ровно и 960 тыс. грн от Ровенского горсовета. 

Романчук – теперь уже шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Украины. До этого он становился четырехкратным чемпионом Европы на длинной воде (2018, 2020) и чемпионом Европы в 2017 году на короткой воде.

Также Романчук – четырехкратный призер чемпионатов мира: два серебра на 1500 м свободным стилем (2017, 2019), бронза на 800 м свободным стилем (2022), а также бронза на открытой воде (2022). Чемпион мира в 2018 году на короткой воде (1500 м, свободный стиль).

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