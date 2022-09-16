ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме после освобождения от российских оккупантов нашли массовое захоронение – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все тела захоронены отдельно
Все тела захоронены отдельно
Фото: Настоящее время / Telegram

В Изюме Харьковской области после освобождения от российских оккупантов обнаружили массовое захоронение с 440 могилами. Об этом сообщил британскому телеканалу Sky News начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что все тела захоронены отдельно, их эксгумируют и отправят на судмедэкспертизу в рамках масштабной деятельности по сбору доказательств предполагаемых военных преступлений России.

Болвинов назвал захоронение в Изюме "одним из самых крупных" в одном освобожденном городе.

По словам полицейского, часть людей из захоронения были расстреляны, часть погибли в результате обстрелов из артиллерии, часть – от авиаударов.

Многие тела еще не опознаны и не определены причины их смерти.

В комментарии телеканалу "Настоящее время" уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко рассказал, что речь идет о кладбище в Изюме, на котором люди похоронены "более цивилизованно", чем это было в Буче Киевской области.

"Кресты, которые стоят на этих могилах, – это делалось на скорую руку. И эти могилы – там же только номера. Где-то есть фамилии, где-то их нет, но большинство – это номера. Когда были обстрелы, когда они захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище", – объяснил он.

Котенко предполагает, что в захоронении есть и тела детей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 сентября депутат Изюмского городского совета, начальник городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник заявил, что по меньшей мере 1 тыс. жителей Изюма погибли в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше – из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, война, полиция, Изюм, Харьковская область, артиллерия, преступление, кладбище, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Олег Котенко, Нацполиция, могила, Сергей Болвинов, деоккупация, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (133084)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (89508)
3
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (87619)
4
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (85836)
5
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (46781)
6
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (22331)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (19905)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (18342)
 
 
 
 