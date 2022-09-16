В Изюме после освобождения от российских оккупантов нашли массовое захоронение – полиция

Он отметил, что все тела захоронены отдельно, их эксгумируют и отправят на судмедэкспертизу в рамках масштабной деятельности по сбору доказательств предполагаемых военных преступлений России.

Болвинов назвал захоронение в Изюме "одним из самых крупных" в одном освобожденном городе.

По словам полицейского, часть людей из захоронения были расстреляны, часть погибли в результате обстрелов из артиллерии, часть – от авиаударов.

Многие тела еще не опознаны и не определены причины их смерти.

В комментарии телеканалу "Настоящее время" уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко рассказал, что речь идет о кладбище в Изюме, на котором люди похоронены "более цивилизованно", чем это было в Буче Киевской области.

"Кресты, которые стоят на этих могилах, – это делалось на скорую руку. И эти могилы – там же только номера. Где-то есть фамилии, где-то их нет, но большинство – это номера. Когда были обстрелы, когда они захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище", – объяснил он.

Котенко предполагает, что в захоронении есть и тела детей.

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12 сентября депутат Изюмского городского совета, начальник городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник заявил, что по меньшей мере 1 тыс. жителей Изюма погибли в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше – из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.