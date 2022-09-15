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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме найдены документы с данными российских солдат, которые совершали военные преступления

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В освобожденном Изюме собирают доказательства против российских оккупантов
В освобожденном Изюме собирают доказательства против российских оккупантов
Фото предоставлено пресс-службой президента

В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли документацию с конкретными фамилиями российских солдат, которые были в городе и совершали военные преступления. Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов 15 сентября, сообщается на YouTube-канале Офиса генпрокурора.

По его словам, сегодня проходил сбор доказательств военных преступлений в освобожденном Изюме. Правоохранители осматривали помещения, в которых размещались оккупанты, – райадминистрацию, отделение полиции, помещение Службы безопасности и другие административные здания.

"Нашли определенную документацию конкретных российских воинских частей. Нашли данные по личному составу – конкретные фамилии, позывные, мобильные телефоны, которые позволят нам стопроцентно идентифицировать россиян-военнослужащих, которые здесь были", – сказал Белоусов.

Также было изъято много компьютерной техники, которая требует дальнейшего анализа.

Белоусов сообщил, что дополнительные осмотры на местности продолжатся с целью изъятия доказательной информации из тех мест, где российские оккупанты могли пытать украинских граждан.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

Теги: Изюм, Харьковская область, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты, военное преступление
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