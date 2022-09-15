В Изюме найдены документы с данными российских солдат, которые совершали военные преступления

По его словам, сегодня проходил сбор доказательств военных преступлений в освобожденном Изюме. Правоохранители осматривали помещения, в которых размещались оккупанты, – райадминистрацию, отделение полиции, помещение Службы безопасности и другие административные здания.
"Нашли определенную документацию конкретных российских воинских частей. Нашли данные по личному составу – конкретные фамилии, позывные, мобильные телефоны, которые позволят нам стопроцентно идентифицировать россиян-военнослужащих, которые здесь были", – сказал Белоусов.
Также было изъято много компьютерной техники, которая требует дальнейшего анализа.
Белоусов сообщил, что дополнительные осмотры на местности продолжатся с целью изъятия доказательной информации из тех мест, где российские оккупанты могли пытать украинских граждан.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.
14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.