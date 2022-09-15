В Изюме найдены документы с данными российских солдат, которые совершали военные преступления

В освобожденном Изюме собирают доказательства против российских оккупантов Фото предоставлено пресс-службой президента

По его словам, сегодня проходил сбор доказательств военных преступлений в освобожденном Изюме. Правоохранители осматривали помещения, в которых размещались оккупанты, – райадминистрацию, отделение полиции, помещение Службы безопасности и другие административные здания.

"Нашли определенную документацию конкретных российских воинских частей. Нашли данные по личному составу – конкретные фамилии, позывные, мобильные телефоны, которые позволят нам стопроцентно идентифицировать россиян-военнослужащих, которые здесь были", – сказал Белоусов.

Также было изъято много компьютерной техники, которая требует дальнейшего анализа.

Белоусов сообщил, что дополнительные осмотры на местности продолжатся с целью изъятия доказательной информации из тех мест, где российские оккупанты могли пытать украинских граждан.