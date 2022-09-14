Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
Новости

Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тополя: Что там ваш бункерный дед, чмони?
Тополя: Что там ваш бункерный дед, чмони?
Фото: Antytila / Антитіла / YouTube

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 14 сентября в Instagram назвал визит украинского президента Владимира Зеленского в освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковский области символичным и мощным.

"Президент в Изюме. В 20 км от фронта, в зоне поражения РСЗО. Символично, мощно! Опасно, но столь важно, – написал он.  Что там ваш бункерный дед, чмони?"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".

14 сентября Зеленский посетил Изюм и принял участие в церемонии поднятия украинского флага.

Теги: Изюм, Владимир Зеленский, война России против Украины, Тарас Тополя, Антитіла
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
Алеся БАЦМАН
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 