Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно

"Президент в Изюме. В 20 км от фронта, в зоне поражения РСЗО. Символично, мощно! Опасно, но столь важно, – написал он. – Что там ваш бункерный дед, чмони?"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".

14 сентября Зеленский посетил Изюм и принял участие в церемонии поднятия украинского флага.