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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – военным в Харьковской области: Берегите себя и народ Украины. А предателям и террористам ничего не прощайте

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Зеленский поблагодарил военных за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины
Зеленский поблагодарил военных за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября в ходе рабочей поездки в Харьковскую область вручил государственные награды украинским военнослужащим, принимающим участие в контрнаступлении по освобождению временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"Вы – абсолютно героические люди. Берегите себя и народ Украины. И наши дети, ваши дети и внуки никогда не забудут [ваш подвиг]. Ну а вы, пожалуйста, никому из этих предателей и террористов ничего не прощайте", – сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Президент поблагодарил военных "за защиту самого главного – Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности".

Отмечается, что Зеленский во время поездки в Харьковскую область также провел совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на деоккупированных территориях.

В частности, глава государства заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Кроме того, Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1985171308349847/

Контекст:

В Харьковской области ВСУ с 6 сентября освободили около 388 населенных пунктов, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Российские оккупационные войска, убегая из-за контрнаступления ВСУ в Харьковской области, оставили большое количество вооружения и военной техники. Трофейные оружие и техника "теперь работают против нашего кровного врага", отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под оккупацией остается 6% территории области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, террористы, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, президент, награды, суверенитет, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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