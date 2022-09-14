Зеленский – военным в Харьковской области: Берегите себя и народ Украины. А предателям и террористам ничего не прощайте

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.
"Вы – абсолютно героические люди. Берегите себя и народ Украины. И наши дети, ваши дети и внуки никогда не забудут [ваш подвиг]. Ну а вы, пожалуйста, никому из этих предателей и террористов ничего не прощайте", – сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Президент поблагодарил военных "за защиту самого главного – Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности".
Отмечается, что Зеленский во время поездки в Харьковскую область также провел совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на деоккупированных территориях.
В частности, глава государства заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Кроме того, Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм.
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В Харьковской области ВСУ с 6 сентября освободили около 388 населенных пунктов, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Российские оккупационные войска, убегая из-за контрнаступления ВСУ в Харьковской области, оставили большое количество вооружения и военной техники. Трофейные оружие и техника "теперь работают против нашего кровного врага", отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под оккупацией остается 6% территории области.