Зеленский – военным в Харьковской области: Берегите себя и народ Украины. А предателям и террористам ничего не прощайте

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"Вы – абсолютно героические люди. Берегите себя и народ Украины. И наши дети, ваши дети и внуки никогда не забудут [ваш подвиг]. Ну а вы, пожалуйста, никому из этих предателей и террористов ничего не прощайте", – сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Президент поблагодарил военных "за защиту самого главного – Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности".

Отмечается, что Зеленский во время поездки в Харьковскую область также провел совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на деоккупированных территориях.

В частности, глава государства заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Кроме того, Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм.

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