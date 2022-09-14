Под оккупацией остается 6% территории Харьковской области — Синегубов

Синегубов отметил, что в Харьковской области полностью деоккупировано 16 общин, еще семь общин деоккупированы частично.

По словам Синегубова, в регионе сейчас восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры, в том числе в освобожденных населенных пунктах. На деоккупированных территориях восстанавливают линии электроснабжения, мобильную связь и работу медицинских учреждений.

13 сентября стало известно, что Кабинет Министров Украины направил из резервного фонда госбюджета 400 млн грн на первоочередные работы на деоккупированных территориях Харьковской области.