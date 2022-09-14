Под оккупацией остается 6% территории Харьковской области — Синегубов

Синегубов отметил, что в Харьковской области полностью деоккупировано 16 общин, еще семь общин деоккупированы частично.
По словам Синегубова, в регионе сейчас восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры, в том числе в освобожденных населенных пунктах. На деоккупированных территориях восстанавливают линии электроснабжения, мобильную связь и работу медицинских учреждений.
13 сентября стало известно, что Кабинет Министров Украины направил из резервного фонда госбюджета 400 млн грн на первоочередные работы на деоккупированных территориях Харьковской области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.