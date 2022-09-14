ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под оккупацией остается 6% территории Харьковской области — Синегубов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харьковской области полностью деоккупировано 16 общин
В Харьковской области полностью деоккупировано 16 общин
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Около 6% территории Харьковской области остается под оккупацией, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области. Об этом 14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Харьковскую область, сообщила пресс-служба президента.

Синегубов отметил, что в Харьковской области полностью деоккупировано 16 общин, еще семь общин деоккупированы частично.

По словам Синегубова, в регионе сейчас восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры, в том числе в освобожденных населенных пунктах. На деоккупированных территориях восстанавливают линии электроснабжения, мобильную связь и работу медицинских учреждений.

13 сентября стало известно, что Кабинет Министров Украины направил из резервного фонда госбюджета 400 млн грн на первоочередные работы на деоккупированных территориях Харьковской области.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Украина, госбюджет, военные, Харьковская область, ВСУ, Анна Маляр, президент, инфраструктура, регионы, население, Олег Синегубов, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (230134)
2
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (114029)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (73052)
4
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (53588)
5
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (48436)
6
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (32453)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (26222)
8
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (24957)
 
 
 
 