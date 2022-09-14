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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденной Балаклее на растяжке подорвался энергетик. Он погиб

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10 сентября в Балаклее официально поднят флаг Украины
10 сентября в Балаклее официально поднят флаг Украины
Фото: Наша Балаклія / Facebook

Сотрудник купянского подразделения "Харьковоблэнерго" погиб 13 сентября во время работы в деоккупированной Балаклее (Харьковская область), об этом в Telegram сообщил Балаклейский городской совет.

Мужчина подорвался на растяжке, оставленной российскими оккупантами, говорится в сообщении.

"Во время выполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру нашего города, погиб Александр Михайлович Стрелец – мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС", – проинформировали в мэрии.

"Он заплатил самую дорогую цену, выполняя свою работу, спасая других людей", – написали в мэрии.

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: Харьковская область, Харьковоблэнерго, Купянск, растяжка, война России против Украины, Балаклея, погибшие
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