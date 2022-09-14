В освобожденной Балаклее на растяжке подорвался энергетик. Он погиб

Мужчина подорвался на растяжке, оставленной российскими оккупантами, говорится в сообщении.

"Во время выполнения своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру нашего города, погиб Александр Михайлович Стрелец – мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС", – проинформировали в мэрии.

"Он заплатил самую дорогую цену, выполняя свою работу, спасая других людей", – написали в мэрии.

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.