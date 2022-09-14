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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Люди спали на полу, а на допросах их пытали током". Харьковская полиция подтвердила как минимум одну смерть от пыток в Балаклее

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В "пыточных" Балаклеи оккупанты держали местных жителей
В "пыточных" Балаклеи оккупанты держали местных жителей
Фото: МВС України / Facebook

Харьковская полиция зафиксировала как минимум один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток в Балаклее Харьковской области, которая полгода находилась под российской оккупацией. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на начальника следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

Болвинов показал представителям иностранных СМИ помещение Балаклейского отделения полиции, где во время оккупации российские военные и представители спецслужб содержали и пытали местных жителей.

По его информации, в админздании полицейского участка находились военные так называемой "ЛНР" и Чеченской Республики, а также представители ОМОНа города Тольятти (Самарская область РФ) и ФСБ России. В каждом помещении содержалось от 8 до 15 человек, за которыми тайно вели наблюдение.

"В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, которые вели к скрытым видеокамерам в помещениях, где содержались заложники. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током. В настоящее время мы имеем один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Нам известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, следовательно, будем проводить эксгумацию для дальнейших процессуальных действий", – сказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Убегая из освобожденной Балаклеи, оккупанты оставили заключенных в закрытых помещениях. Один из заложников смог разбить окно, вылез и освободил других, открыв двери снаружи.

В полиции говорят, что точное количество удерживаемых и пострадавших в "пыточных" Балаклеи еще уточняют.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid02fErRSWP2cVRvNyzVQoJ63vojsCCc4y4AJdtm6hkdybqi4aFfVrJKLXu2RMNntCkfl

Ранее Болвинов рассказывал, что российские оккупанты обустроили в Балаклее концлагеря, куда свозили тех, кто служил в Вооруженных силах Украины, участвовал в АТО, а также их родственников. 

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: Россия, Украина, война, полиция, оккупация, заложники, заключенные, Харьковская область, Балаклея, следователь, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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