"Люди спали на полу, а на допросах их пытали током". Харьковская полиция подтвердила как минимум одну смерть от пыток в Балаклее

Болвинов показал представителям иностранных СМИ помещение Балаклейского отделения полиции, где во время оккупации российские военные и представители спецслужб содержали и пытали местных жителей.



По его информации, в админздании полицейского участка находились военные так называемой "ЛНР" и Чеченской Республики, а также представители ОМОНа города Тольятти (Самарская область РФ) и ФСБ России. В каждом помещении содержалось от 8 до 15 человек, за которыми тайно вели наблюдение.



"В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, которые вели к скрытым видеокамерам в помещениях, где содержались заложники. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током. В настоящее время мы имеем один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Нам известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, следовательно, будем проводить эксгумацию для дальнейших процессуальных действий", – сказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.



Убегая из освобожденной Балаклеи, оккупанты оставили заключенных в закрытых помещениях. Один из заложников смог разбить окно, вылез и освободил других, открыв двери снаружи.



В полиции говорят, что точное количество удерживаемых и пострадавших в "пыточных" Балаклеи еще уточняют.

Ранее Болвинов рассказывал, что российские оккупанты обустроили в Балаклее концлагеря, куда свозили тех, кто служил в Вооруженных силах Украины, участвовал в АТО, а также их родственников.