"Люди спали на полу, а на допросах их пытали током". Харьковская полиция подтвердила как минимум одну смерть от пыток в Балаклее

Болвинов показал представителям иностранных СМИ помещение Балаклейского отделения полиции, где во время оккупации российские военные и представители спецслужб содержали и пытали местных жителей.
По его информации, в админздании полицейского участка находились военные так называемой "ЛНР" и Чеченской Республики, а также представители ОМОНа города Тольятти (Самарская область РФ) и ФСБ России. В каждом помещении содержалось от 8 до 15 человек, за которыми тайно вели наблюдение.
"В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, которые вели к скрытым видеокамерам в помещениях, где содержались заложники. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током. В настоящее время мы имеем один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Нам известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, следовательно, будем проводить эксгумацию для дальнейших процессуальных действий", – сказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.
Убегая из освобожденной Балаклеи, оккупанты оставили заключенных в закрытых помещениях. Один из заложников смог разбить окно, вылез и освободил других, открыв двери снаружи.
В полиции говорят, что точное количество удерживаемых и пострадавших в "пыточных" Балаклеи еще уточняют.
Ранее Болвинов рассказывал, что российские оккупанты обустроили в Балаклее концлагеря, куда свозили тех, кто служил в Вооруженных силах Украины, участвовал в АТО, а также их родственников.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.