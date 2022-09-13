"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом

По словам кулинарного эксперта, поделиться рецептом его вдохновило видео, снятое украинскими защитниками после освобождения Балаклеи Харьковской области, в котором одна их жительниц предложила военным оладьи.

"Не помню, чтобы когда-то ревел из-за оладий. Но вчера ревел. Сколько в этой фразе силы, благодарности и заботы. В этой фразе и есть наша цивилизация. Мне кажется, что после видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи. И не для себя даже. А вот так вот взять и пойти к соседям или друзьям и угостить", – написал он.

Чтобы приготовить оладьи, понадобятся:

два яйца;

250 мл кефира;

160 г муки,

два тертых яблока;

100 г сахара;

немного соли;

1 ч. л. разрыхлителя.

Ингредиенты смешать, оладьи жарить на разогретом подсолнечном масле.