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13 сентября, 2022
 
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"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом

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Для оладий понадобятся два яйца и 250 мл кефира
Для оладий понадобятся два яйца и 250 мл кефира
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко разместил в Instagram рецепт оладий, призвав украинцев обязательно их приготовить и угостить тех, кто рядом.

По словам кулинарного эксперта, поделиться рецептом его вдохновило видео, снятое украинскими защитниками после освобождения Балаклеи Харьковской области, в котором одна их жительниц предложила военным оладьи. 

"Не помню, чтобы когда-то ревел из-за оладий. Но вчера ревел. Сколько в этой фразе силы, благодарности и заботы. В этой фразе и есть наша цивилизация. Мне кажется, что после видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи. И не для себя даже. А вот так вот взять и пойти к соседям или друзьям и угостить", – написал он.

Чтобы приготовить оладьи, понадобятся:

  • два яйца; 
  • 250 мл кефира; 
  • 160 г муки,
  • два тертых яблока; 
  • 100 г сахара; 
  • немного соли;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Ингредиенты смешать, оладьи жарить на разогретом подсолнечном масле.

Теги: Балаклея, Евгений Клопотенко, оладьи
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