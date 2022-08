  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами

Во время общения ведущие спросили у ресторатора, доедают ли официанты еду, которая осталась нетронутой после банкета.

"Официанты не доедают за людьми, которые не доели, правильно?" – поинтересовались ведущие.

"Конечно, все доедают. И я доедал, когда был официантом. Это называется бешкемет, – признался Клопотенко. – Сейчас такого уже меньше, раньше было больше".

По словам Клопотенко, он наблюдал, к какому блюду не прикасались гости, а после завершения банкета накрывали стол и доедали вместе с коллегами.

ВИДЕО

Видео: STAND UP Battle Club / YouTube

Видео: STAND UP Battle Club / YouTube

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.