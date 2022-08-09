  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные

"Думаю, все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные, – добавил ресторатор. – Будем праздновать все вместе. Обливаться".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.