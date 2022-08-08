  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице

По словам Клопотенко, ему нужна "современная девушка, которая готова родить ребенка".
"Она должна понимать, что я много времени не буду дома, я много буду работать для Украины, для других людей. Таким я уже сформирован", – заявил Клопотенко.
Он подчеркнул, что получает письма от поклонниц, но не готов к таким отношениям, так как они его знают, а он их нет.
Клопотенко не афиширует личную жизнь. В 2020 году он рассказывал, что одинок, потому что не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины, который сосредоточен на работе. Клопотенко также признавался, что ему сперва нужно было создать семью, а уже после заняться карьерой. Он также предположил, что, возможно, еще не встретил "ту самую" девушку, с которой хотел бы создать семью.
В мае 2022 года Клопотенко признался, что состоит в отношениях с девушкой по имени Валерия. О том, что они расстались, эксперт не сообщал.