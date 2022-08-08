  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице

По словам Клопотенко, ему нужна "современная девушка, которая готова родить ребенка".

"Она должна понимать, что я много времени не буду дома, я много буду работать для Украины, для других людей. Таким я уже сформирован", – заявил Клопотенко.

Он подчеркнул, что получает письма от поклонниц, но не готов к таким отношениям, так как они его знают, а он их нет.

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube