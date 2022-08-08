Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
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"Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице

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Клопотенко в мае говорил, что состоит в отношениях
Клопотенко в мае говорил, что состоит в отношениях
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 6 августа в эфире канала СТБ рассказал, с какой девушкой мог бы построить отношения.

По словам Клопотенко, ему нужна "современная девушка, которая готова родить ребенка".

"Она должна понимать, что я много времени не буду дома, я много буду работать для Украины, для других людей. Таким я уже сформирован", – заявил Клопотенко.

Он подчеркнул, что получает письма от поклонниц, но не готов к таким отношениям, так как они его знают, а он их нет.

ВИДЕО
Видео: Телеканал СТБ / YouTube
Контекст:

Клопотенко не афиширует личную жизнь. В 2020 году он рассказывал, что одинок, потому что не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины, который сосредоточен на работе. Клопотенко также признавался, что ему сперва нужно было создать семью, а уже после заняться карьерой. Он также предположил, что, возможно, еще не встретил "ту самую" девушку, с которой хотел бы создать семью.

В мае 2022 года Клопотенко признался, что состоит в отношениях с девушкой по имени Валерия. О том, что они расстались, эксперт не сообщал.

Теги: семья, Евгений Клопотенко
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