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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время оккупации Балаклеи российские захватчики обустроили в городе концлагеря, где пытали мирных жителей – полиция

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ВСУ освободили Балаклею в начале сентября в ходе масштабного контрнаступления в Харьковской области
ВСУ освободили Балаклею в начале сентября в ходе масштабного контрнаступления в Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Во время оккупации Балаклеи Харьковской области российские захватчики обустроили в городе концлагеря, где пытали мирных жителей. Об этом 13 сентября в Facebook заявил начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"В недавно оккупированной Балаклее в отделе полиции рашисты организовали штаб. Но это не хуже всего – там же, в подвальных помещениях отделения и в здании напротив – Балпечати –  рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей", – отметил Болвинов.

По его словам, во время оккупации города россияне всегда держали в плену минимум 40 человек, которых кормили лишь дважды в день одними кашами.

"Они искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было – хватали людей прямо на улице возле отделения полиции. Один мужчина просидел в "тюрьме" 46 дней – рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме", – сообщил Болвинов.

Как рассказали свидетели, их пытали по-разному. При этом "самой легкой" пыткой были удары током.

"Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосте россияне в последний день оккупации – все детали происшествия еще выясняются. Сегодня мы с журналистами со всего мира и сотрудниками Национальной полиции освещаем трагедию Балаклеи, потому что весь мир должен знать, какие изверги эти рашисты", – резюмировал Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kNtPgMQtHrEjhwoeE87VALRmUNFFk3tGQcpJVNQpZuF4quRgmdaQM6frGXznk26el&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, Балаклея, деоккупация, контрнаступление
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