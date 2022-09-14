Во время оккупации Балаклеи российские захватчики обустроили в городе концлагеря, где пытали мирных жителей – полиция

"В недавно оккупированной Балаклее в отделе полиции рашисты организовали штаб. Но это не хуже всего – там же, в подвальных помещениях отделения и в здании напротив – Балпечати – рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей", – отметил Болвинов.

По его словам, во время оккупации города россияне всегда держали в плену минимум 40 человек, которых кормили лишь дважды в день одними кашами.

"Они искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было – хватали людей прямо на улице возле отделения полиции. Один мужчина просидел в "тюрьме" 46 дней – рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме", – сообщил Болвинов.

Как рассказали свидетели, их пытали по-разному. При этом "самой легкой" пыткой были удары током.

"Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосте россияне в последний день оккупации – все детали происшествия еще выясняются. Сегодня мы с журналистами со всего мира и сотрудниками Национальной полиции освещаем трагедию Балаклеи, потому что весь мир должен знать, какие изверги эти рашисты", – резюмировал Болвинов.

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